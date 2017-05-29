ФОТО: Маркус Рива показал идеальное тело во время занятий на пляже

Певец и ведущий латвийского шоу X Faktors Маркус Рива вторую неделю путешествует по Америке. Шоумен наслаждается красотами пейзажей, посещает достопримечательности, бывает в развлекательных заведениях, но не забывает и о спортивных нагрузках.

Finally to LA! 🌴☀️🇺🇸😍 #turkishairlines #bestairline #staralliance #vacation #losangeles A post shared by Markus Riva (@markusriva) on May 29, 2017 at 1:23am PDT

Welcome to LA 🇱🇷 #losangeles #california #paulsmith #melrose A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jun 2, 2017 at 1:02am PDT

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Певец Маркус Рива усердно работает над своим телом, не пропуская тренировки, правильно питаясь и соблюдая режим. Ни для кого не секрет, что главный принцип безупречной фигуры и свежего внешнего вида в регулярности и здоровом образе жизни.

Green and peace🇺🇸🐢 #oregon #usa #columbiariver #huaweip10 #nature #calvinklein #mycalvins #summer2017 #beaconrock A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jun 4, 2017 at 7:40am PDT

Так, Маркус даже отдыхая в США, не забывает о том, что спортивную форму нужно поддерживать. Рива использует любую возможность заниматься спортом, даже на... публичном пляже Санта-Моники.

Смотрите фото!

Let's turn this world upside down 🌎 #losangeles #santamonica #beach #workout #reeboklv #fitness #california #usa A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jun 7, 2017 at 9:21pm PDT

Junegloom 🇺🇸🌊🌴 #losangeles #la #california #santamonica #beach #ocean #nationalgeographic #junegloom A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jun 8, 2017 at 9:40am PDT

#LA 🇺🇸 A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jun 8, 2017 at 9:37pm PDT







































































































Aizvērt Кастинг X Faktors в Риге собрал сотни певцов Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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