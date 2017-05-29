ФОТО: Маркус Рива показал идеальное тело во время занятий на пляже

Певец и ведущий латвийского шоу X Faktors Маркус Рива вторую неделю путешествует по Америке. Шоумен наслаждается красотами пейзажей, посещает достопримечательности, бывает в развлекательных заведениях, но не забывает и о спортивных нагрузках.
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Певец Маркус Рива усердно работает над своим телом, не пропуская тренировки, правильно питаясь и соблюдая режим. Ни для кого не секрет, что главный принцип безупречной фигуры и свежего внешнего вида в регулярности и здоровом образе жизни.
Так, Маркус даже отдыхая в США, не забывает о том, что спортивную форму нужно поддерживать. Рива использует любую возможность заниматься спортом, даже на... публичном пляже Санта-Моники.
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