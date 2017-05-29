ФОТО: Маркус Рива показал идеальное тело во время занятий на пляже

 

Фото: instagram.com

Певец и ведущий латвийского шоу X Faktors Маркус Рива вторую неделю путешествует по Америке. Шоумен наслаждается красотами пейзажей, посещает достопримечательности, бывает в развлекательных заведениях, но не забывает и о спортивных нагрузках.

Еще по этой теме

Finally to LA! 🌴☀️🇺🇸😍 #turkishairlines #bestairline #staralliance #vacation #losangeles

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on

Welcome to LA 🇱🇷 #losangeles #california #paulsmith #melrose

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on

Реклама

Певец Маркус Рива усердно работает над своим телом, не пропуская тренировки, правильно питаясь и соблюдая режим. Ни для кого не секрет, что главный принцип безупречной фигуры и свежего внешнего вида в регулярности и здоровом образе жизни.

Так, Маркус даже отдыхая в США, не забывает о том, что спортивную форму нужно поддерживать. Рива использует любую возможность заниматься спортом, даже на... публичном пляже Санта-Моники.

Смотрите фото!

#LA 🇺🇸

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on

Кастинг X Faktors в Риге собрал сотни певцов

Фото: Кастинг X Faktors в Риге собрал сотни певцов0

Еще по этой теме
Маркус Рива: «Я думал покончить жизнь самоубийством»

Маркус Рива: «Я думал покончить жизнь самоубийством»

«Девушка с глянца, не нужно бояться»: Маркус Рива представил чувственное видео

«Девушка с глянца, не нужно бояться»: Маркус Рива представил чувственное видео

Сотни латвийцев штурмуют X faktors. Маркус Рива рассказал, как покорить жюри

Сотни латвийцев штурмуют X faktors. Маркус Рива рассказал, как покорить жюри


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR

reklama.vesti.lv

Россия запустила ракету Протон после годового перерыва Hi-Tech

Россия запустила ракету Протон после годового перерыва

Сейм возьмется за пенсионную систему: К чему готовиться латвийца Новости

Сейм возьмется за пенсионную систему: К чему готовиться латвийца

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет Hi-Tech

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей Hi-Tech

В Риге появятся новые зарядные станции для электромобилей

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой» Wo&Men

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой»

Знаменитости

Персоналии Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
OFFICE MANAGER
OFFICE MANAGER
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS/- ...
PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 