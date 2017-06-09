Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о болезни, которая «убила» его легкие

Страдающий от опухоли мозга известный певец Дмитрий Хворостовский в декабре прошлого года после концерта в Санкт-Петербурге на несколько месяцев слег с тяжелейшим воспалением легких. Он признался, что недуг так сильно ударил по организму, что некоторое время баритон был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

"Тогда концерт в Красноярске я из машины скорой помощи отменял. Месяц провел в клинике.

Мне было очень плохо. Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги.

Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев", - признался певец.

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Из-за болезни артисту пришлось засесть дома, в Лондоне. Там он отдыхал, репетировал, занимался йогой.

По его словам, пневмония «убила» его легкие, и Дмитрию пришлось много работать над восстановлением формы. Однако продолжающий бороться с опухолью мозга Хворостовский старается не давать болезни шансов загнать его в депрессию.

«Я продолжаю биться с болезнью и надеяться. «Надежда» для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки!

Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: «Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!«. У них нет, кроме меня, таких пациентов - певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему», -

сказал он.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Хворостовский из-за последствий воспаления легких не смог приехать в Москву для участия в церемонии вручения международной профессиональной премии Bravo. Осенью прошлого года ему провели второй курс химиотерапии.

























Aizvērt Концерт Дмитрия Хворостовского в Большой гильдии Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET





































Aizvērt Концерт Элины Гаранчи и Дмитрия Хворостовского в "Дзинтари" Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis







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