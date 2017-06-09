Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о болезни, которая «убила» его легкие

Дмитрий Хворостовский
 

Дмитрий Хворостовский. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Страдающий от опухоли мозга известный певец Дмитрий Хворостовский в декабре прошлого года после концерта в Санкт-Петербурге на несколько месяцев слег с тяжелейшим воспалением легких. Он признался, что недуг так сильно ударил по организму, что некоторое время баритон был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

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"Тогда концерт в Красноярске я из машины скорой помощи отменял. Месяц провел в клинике.

Мне было очень плохо. Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги.

Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев", - признался певец.

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Из-за болезни артисту пришлось засесть дома, в Лондоне. Там он отдыхал, репетировал, занимался йогой.

По его словам, пневмония «убила» его легкие, и Дмитрию пришлось много работать над восстановлением формы. Однако продолжающий бороться с опухолью мозга Хворостовский старается не давать болезни шансов загнать его в депрессию.

«Я продолжаю биться с болезнью и надеяться. «Надежда» для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки!

Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: «Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!«. У них нет, кроме меня, таких пациентов - певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему», -

сказал он.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Хворостовский из-за последствий воспаления легких не смог приехать в Москву для участия в церемонии вручения международной профессиональной премии Bravo. Осенью прошлого года ему провели второй курс химиотерапии.

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