Дмитрий Хворостовский откровенно рассказал о болезни, которая «убила» его легкие

Страдающий от опухоли мозга известный певец Дмитрий Хворостовский в декабре прошлого года после концерта в Санкт-Петербурге на несколько месяцев слег с тяжелейшим воспалением легких. Он признался, что недуг так сильно ударил по организму, что некоторое время баритон был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.
- ВИДЕО: Дмитрий Хворостовский выступил в родном городе, превозмогая боль 5 июня 2017 г.
- Больной Хворостовский держится из последних сил 3 февраля 2017 г.
- Злой рок Хворостовского: близкие артиста рассказали о свалившихся на него несчастьях 14 января 2017 г.
- Хворостовский с грустью обратился к поклонникам 9 декабря 2016 г.
- Больной раком Дмитрий Хворостовский произвел фурор на «Новой волне» 8 сентября 2016 г.
"Тогда концерт в Красноярске я из машины скорой помощи отменял. Месяц провел в клинике.
Мне было очень плохо. Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги.
Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев", - признался певец.
Из-за болезни артисту пришлось засесть дома, в Лондоне. Там он отдыхал, репетировал, занимался йогой.
По его словам, пневмония «убила» его легкие, и Дмитрию пришлось много работать над восстановлением формы. Однако продолжающий бороться с опухолью мозга Хворостовский старается не давать болезни шансов загнать его в депрессию.
«Я продолжаю биться с болезнью и надеяться. «Надежда» для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки!
Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: «Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!«. У них нет, кроме меня, таких пациентов - певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему», -
сказал он.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Хворостовский из-за последствий воспаления легких не смог приехать в Москву для участия в церемонии вручения международной профессиональной премии Bravo. Осенью прошлого года ему провели второй курс химиотерапии.Еще по этой теме