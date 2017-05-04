Виктория Дайнеко обвинила близкую подругу в том, что она увела у нее мужа

Виктория Дайнеко
 

Виктория Дайнеко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

30-летняя российская певица Виктория Дайнеко опубликовала очень откровенный пост в Stories своего Инстаграма: она наконец призналась, что причиной ее недавнего расставания с супругом Дмитрием Клейманом стала измена парня с ее близкой подругой (имени которой Виктория не назвала).

Виктория Дайнеко долго не раскрывала истинные причины расставания с супругом Дмитрием Клейманом, но на днях не выдержала и написала в Stories своего Инстаграма, что музыканта соблазнила ее близкая подруга, которой певица доверяла.

«А как называются подруги, которые сначала дружат с тобой и ты им доверяешь: зовешь на самые важные события, а потом она начинает лизать Ж твоему мужу, и, видимо кое-что еще, а?», — очень эмоционально высказалась Виктория (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

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Фолловеры Дайнеко принялись активно обсуждать ее недвусмысленный пост.

«Еще после фото с грудью, где будто бы она показывала новую кофточку, стало понятно, что это не подруга, а враг», —

поддержала Викторию одна из подписчиц, видимо, знакомая с той самой приятельницей звезды.

Артистка ответила: «Зато, видимо, научилась хорошо на барабанах играть, старалась же так сильно, бегала к нему на уроки».

🤔🤷🏻‍♀️🤔🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

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Напомним, Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман поженились в апреле 2015-го, а в начале октября того же года на свет появилась их дочь, которую певица до сих пор не показывает публике и не называет ее имени.

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