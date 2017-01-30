Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков переживает за 16-летнюю дочь

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Помимо троих детей, которые у 41-летнего Сергея Жукова появились в браке с 31-летней Региной Бурд, у певца подрастает 16-летняя дочь Александа от первой жены. Недавно артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о старшей дочери и о том, как он влияет на ее воспитание.

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На днях Сергей Жуков в откровенной беседе с изданием StarHit рассказал о своей старшей дочери Александре, рожденной в браке с Еленой Добындо, которая сейчас проживает в Америке.

Певец посетовал, что практически не видится с девушкой и не может повлиять на ее воспитание или стать для нее близким другом: «О личной жизни пока не говорим. Это сложно, ведь она в десяти тысячах километрах от меня. Я, естественно, переживаю».

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Фото: instagram.com/sezhukov

Когда Сергей бывает в Штатах с концертами, он всегда старается встретиться со своей дочерью.

Правда, Александра редко соглашается поехать на концерт вместе со своим отцом: «Саша иногда отказывается ехать со мной на концерт, потому что начинают узнавать. Дочь удивляется, как такое выдерживаю <…> хочется, чтобы и меня тоже понимали.

Прогулок с детьми в парке я себе позволить не могу — затопчут».

Зато нынешняя жена Жукова Регина не видит проблемы в популярности своего супруга.

Певец заявил, что порой ему кажется, что Бурд вообще не способна испытывать негативных эмоций к кому-либо.

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