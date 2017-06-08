ВИДЕО: вышедший из тюрьмы возлюбленный сделал предложение 50-летней Татьяне Овсиенко

Татьяна Овсиенко
 

Татьяна Овсиенко. Фото: Кадр из передачи

На днях певец Рома Жуков рассказал о радостном событии в жизни своей приятельницы, исполнительницы хита «Женское счастье» Татьяны Овсиенко. Возлюбленный артистки, бизнесмен Александр Меркулов, попросил ее руки. Трогательный момент Жуков запечатлел на видео, которое опубликовал в своем Инстаграме.

Еще по этой теме

Последние четыре года были непростыми для Татьяны Овсиенко: ее избранник, предприниматель Александр Меркулов, являлся фигурантом уголовного дела о покушении и был осужден.

Весной этого года предприниматель вышел на свободу и воссоединился с певицей, с которой намерен построить семью.

Реклама

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Татьяна и Александр задумываются об общем ребенке и планируют обратиться к услугам суррогатной матери. А

на днях стало известно, что Меркулов преподнес Овсиенко брильянтовое кольцо и попросил стать его женой. Радостной новостью поделился приятель артистки, певец Роман Жуков, который был свидетелем этого момента.

«Танечке Овсиенко сделали предложение прямо на программе у Малахова... (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — такой подписью Роман Жуков сопроводил видеоролик.

Поклонники порадовались за Татьяну и пожелали ей счастья в личной жизни. Сама Овсиенко новость о помолвке пока никак не прокомментировала.

Еще по этой теме
Что стало с детьми звезды 90-х Мурата Насырова

Что стало с детьми звезды 90-х Мурата Насырова

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде

Судьбы звезд 90-х: Татьяна Овсиенко

Судьбы звезд 90-х: Татьяна Овсиенко


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Линда Абу Мери с мужем объявили о разводе Wo&Men

Линда Абу Мери с мужем объявили о разводе

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета Hi-Tech

Будто не в Латвии! Кемерское болото с высоты птичьего полета

На Бауском шоссе: грузовик столкнулся с легковушками Новости

На Бауском шоссе: грузовик столкнулся с легковушками

Итальянский бизнесмен оштрафован за незнание латышского языка Новости

Итальянский бизнесмен оштрафован за незнание латышского языка

«Ригас сатиксме» терпит миллионные убытки Новости

«Ригас сатиксме» терпит миллионные убытки

Певцы

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 