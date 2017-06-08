ВИДЕО: вышедший из тюрьмы возлюбленный сделал предложение 50-летней Татьяне Овсиенко

На днях певец Рома Жуков рассказал о радостном событии в жизни своей приятельницы, исполнительницы хита «Женское счастье» Татьяны Овсиенко. Возлюбленный артистки, бизнесмен Александр Меркулов, попросил ее руки. Трогательный момент Жуков запечатлел на видео, которое опубликовал в своем Инстаграме.

Последние четыре года были непростыми для Татьяны Овсиенко: ее избранник, предприниматель Александр Меркулов, являлся фигурантом уголовного дела о покушении и был осужден.

Весной этого года предприниматель вышел на свободу и воссоединился с певицей, с которой намерен построить семью.

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Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Татьяна и Александр задумываются об общем ребенке и планируют обратиться к услугам суррогатной матери. А

на днях стало известно, что Меркулов преподнес Овсиенко брильянтовое кольцо и попросил стать его женой. Радостной новостью поделился приятель артистки, певец Роман Жуков, который был свидетелем этого момента.

«Танечке Овсиенко сделали предложение прямо на программе у Малахова... (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)» — такой подписью Роман Жуков сопроводил видеоролик.

Танечке Овсиенко сделали предложение прямо на программе у Малахова....смотрим эфир в эту субботу Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) Июн 8 2017 в 10:58 PDT

Поклонники порадовались за Татьяну и пожелали ей счастья в личной жизни. Сама Овсиенко новость о помолвке пока никак не прокомментировала.

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