Накануне второй годовщины смерти мать Жанны Фриске попросила у нее прощения

Со дня смерти российской певицы Жанны Фриске прошло почти два года, а ее близкие и поклонники до сих пор не могут пережить утрату. За несколько дней до второй годовщины мать певицы написала послание для любимой дочери.

15 июня исполняется ровно два года со дня смерти Жанны Фриске. Накануне годовщины мать певицы написала трогательное послание, адресованное дочери — 12 июня его опубликовал «Стархит».

В письме Ольга Владимировна рассказала о своих чувствах и переживаниях.

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Мать Жанны призналась, что, несмотря на прошедшее время, ей все еще сложно смириться с болью утраты: «Прошло уже целых два года, но в доме все напоминает о тебе. Пишу эти слова, а у меня слезы на глазах».

Ольга Владимировна рассказала, что продолжает хранить вещи, которые остались ей от Жанны, мечтает увидеть дочь во сне.

«До сих пор, когда вижу тебя по телевизору или слышу твои песни, жду, что сейчас все закончится, ты позвонишь и скажешь приятным и тихим голоском: «Мам...» — призналась женщина.

Мама рада, это первый день рождения за 4 года, когда она улыбнулась...приехали внуки ее родной старшей сестры.., это далеко не все внуки))) мы большая дружная семья) A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on May 1, 2017 at 9:05am PDT

«Наташа очень скучает, ходит в твоей одежде. Но тоже держится, молодец. Сережа с ней, помогает, у них все хорошо», —

написала Фриске о своей младшей дочери. В письме Ольга Владимировна рассказала о первой за год встрече с внуком.

Платон заметно вырос, похудел и стал еще больше похож на маму. Но, как отметила мать певицы, к ее сожалению свидание оказалось недолгим, и больше с внуком она пока не общалась.

В конце послания женщина упомянула проблемы, которые настигли ее семью, и попросила у дочери прощения:

«Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось».













Aizvērt В Москве попрощались с Жанной Фриске Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix







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