Горячо! Джастин Бибер раздел моделей и «заставил» их петь свой трек

Джастин Бибер
 

Джастин Бибер. Фото: AP/Scanpix

Новый клип Джастина Бибера и David Guetta на песню 2U, в котором снялись известные модели Victoria’s Secret, стал хитом Сети. Видеоролик за пять дней собрал более 14 миллионов просмотров.

Еще по этой теме

В видео показаны манекенщицы Жасмин Тукс, Стелла Максвелл, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Сара Сампайо и Марта Хант.

Как признался диджей Дэвид Гетта, он уважает Джастина Бибера за его уникальный голос и стремление к экспериментам в музыке.

Реклама

Кумир тинейджеров Джастин Бибер в Инстаграм

Фото: Кумир тинейджеров Джастин Бибер в Инстаграм0

Еще по этой теме
Круче Блума! Полностью голый Джастин Бибер отдыхает с девушкой на Гавайях

Круче Блума! Полностью голый Джастин Бибер отдыхает с девушкой на Гавайях

Джастин Бибер вышел на сцену в футболке с русской надписью

Джастин Бибер вышел на сцену в футболке с русской надписью

Джастин Бибер получил три премии MTV Europe Music Awards

Джастин Бибер получил три премии MTV Europe Music Awards


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

Анна Семенович заинтриговала снимком в свадебном платье Wo&Men

Анна Семенович заинтриговала снимком в свадебном платье

Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире Wo&Men

Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда Hi-Tech

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда

В США представили продолжение шутера Wolfenstein Hi-Tech

В США представили продолжение шутера Wolfenstein

Пятилетняя внучка Дональда Трампа удивила мир своей мечтой Wo&Men

Пятилетняя внучка Дональда Трампа удивила мир своей мечтой

Музыка

Видео

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE MANAGER
OFFICE MANAGER
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS/- ...
PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS/- ...
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 