Горячо! Джастин Бибер раздел моделей и «заставил» их петь свой трек

Новый клип Джастина Бибера и David Guetta на песню 2U, в котором снялись известные модели Victoria’s Secret, стал хитом Сети. Видеоролик за пять дней собрал более 14 миллионов просмотров.
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В видео показаны манекенщицы Жасмин Тукс, Стелла Максвелл, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Сара Сампайо и Марта Хант.
Как признался диджей Дэвид Гетта, он уважает Джастина Бибера за его уникальный голос и стремление к экспериментам в музыке.
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