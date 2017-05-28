ФОТО: У звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон появился двойник

Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается поразительным сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон. В Сети набирают популярность снимки с девушкой, на которых она позирует в образе Гермионы из «поттерианы», передает The Mashable.
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Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.
На снимках девушка пытается добиться максимального сходства с Уотсон и ее персонажем Гермионой Грейнджер. Девушка позирует в форме школы Хогвартс и держит в руке «волшебную палочку».
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