ФОТО: У звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон появился двойник

Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается поразительным сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон. В Сети набирают популярность снимки с девушкой, на которых она позирует в образе Гермионы из «поттерианы», передает The Mashable.

📖⏳☇ A post shared by Karielle (@kariellex) on Jun 6, 2017 at 12:22pm PDT

Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.

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Ignore my nails, but here's another photo from the cosplay practice shoot I did the other day. A post shared by Karielle (@kariellex) on Jun 2, 2017 at 7:24am PDT

На снимках девушка пытается добиться максимального сходства с Уотсон и ее персонажем Гермионой Грейнджер. Девушка позирует в форме школы Хогвартс и держит в руке «волшебную палочку».

Study like Granger. A post shared by Karielle (@kariellex) on May 28, 2017 at 3:24pm PDT

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