Игорь Крутой признался, что разлучил сына с его возлюбленной, у которой есть ребенок

62-летний композитор Игорь Крутой стал героем нового эпизода шоу «Секрет на миллион» и откровенно рассказал его ведущей Лере Кудрявцевой, что несколько лет назад встал между сыном Николаем и его молодой возлюбленной, на которой парень хотел жениться.

На днях народный артист России Игорь Яковлевич Крутой стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

В ходе откровенной беседы с ведущей композитор раскрыл некоторые подробности своей личной жизни и, в частности рассказал об отношениях с сыном, родившимся в его первом браке.

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Сегодня молодому человеку уже 31 год, и он ладит с отцом, его новой супругой Ольгой и двумя сводными сестрами.

Крутой-старший признался, что всегда старался предостеречь наследника от ошибок, в том числе связанных с женщинами. Однажды Игорь Яковлевич даже настоял на том, чтобы Николай бросил возлюбленную.

По словам музыканта, до встречи с его сыном та девушка уже успела стать мамой.

«Дело даже не в том, что она была с ребенком. Дело в том, что этот ребенок был рожден от человека, который умер в результате приема сильнодействующих веществ. Я боялся этой истории», —

сообщил Крутой.

Николай также появился в студии и рассказал подробнее о том, как расстался с бывшей пассией: он не решился сразу порвать с ней, а попросил у отца три месяца на раздумья, в итоге послушавшись родителей и разорвав отношения с девушкой.

Некоторое время спустя Николай впервые женился, но в браке возникли проблемы, и он опять обратился за советом к отцу.

Свадьба сына Игоря Крутого

Год прошел с той чудесной свадьбы 🌺 #krutoywedding A post shared by Лёля (@formula_zhizni) on Jun 11, 2016 at 11:38pm PDT

Игорь Яковлевич заявил тогда сыну: «Нужно стараться сохранить семью, а если не получается, то и пошли они все… Как поется в песне, другую найдем».

Новая супруга действительно нашлась — сейчас Николай Крутой счастливо женат на красавице Юлии и растит вместе с ней дочерей, старшая из которых родилась еще в его первом браке.

Свадьба сына Игоря Крутого

#krutoywedding #АлександрСеров#давайдругдругаукрадем A post shared by Мишель Серова (@mishel_serova) on Jun 12, 2015 at 9:27am PDT

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