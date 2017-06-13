58-летняя Надежда Кадышева высказалась о пластических операциях

В последнее время Надежда Кадышева все реже дает интервью прессе. Но на днях артистка сделала исключение и рассказала о том, как и почему ее постоянно уговаривают прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Сейчас Надежда Кадышева все реже появляется на телеэкранах, она полностью сосредоточена на своем ансамбле «Золотое кольцо» и семье. Артистка продолжает активно выступать на сцене ради своих многочисленных поклонников.

На днях певица стала героиней программы «Ты не поверишь!» и призналась, что окружающие довольно часто призывают ее воспользоваться услугами пластических хирургов.

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«Я считаю, что артистам нельзя лицо трогать! Это же инструмент, им нужно работать!» — уверенно заявила Надежда. Кадышева ухаживает за внешностью с помощью косметических препаратов.

Певицу волнует не только ее внешний вид, но и здоровье. Артистка старается включать в свой рацион множество фруктов и овощей. К слову, муж Надежды Александр Костюк поддерживает ее нежелание становиться «жертвой пластики».







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