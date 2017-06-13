58-летняя Надежда Кадышева высказалась о пластических операциях

 

Фото: ITAR-TASS/ScanPix

В последнее время Надежда Кадышева все реже дает интервью прессе. Но на днях артистка сделала исключение и рассказала о том, как и почему ее постоянно уговаривают прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Еще по этой теме

Сейчас Надежда Кадышева все реже появляется на телеэкранах, она полностью сосредоточена на своем ансамбле «Золотое кольцо» и семье. Артистка продолжает активно выступать на сцене ради своих многочисленных поклонников.

На днях певица стала героиней программы «Ты не поверишь!» и призналась, что окружающие довольно часто призывают ее воспользоваться услугами пластических хирургов.

Реклама

«Я считаю, что артистам нельзя лицо трогать! Это же инструмент, им нужно работать!» — уверенно заявила Надежда. Кадышева ухаживает за внешностью с помощью косметических препаратов.

Певицу волнует не только ее внешний вид, но и здоровье. Артистка старается включать в свой рацион множество фруктов и овощей. К слову, муж Надежды Александр Костюк поддерживает ее нежелание становиться «жертвой пластики».


Еще по этой теме
Лолита, несмотря на проблемы после пластики, произвела фурор в Риге

Лолита, несмотря на проблемы после пластики, произвела фурор в Риге

В Сеть попали снимки новой возлюбленной футболиста Тарасова «до пластики»

В Сеть попали снимки новой возлюбленной футболиста Тарасова «до пластики»

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

В Думе ответили Порошенко строками Лермонтова Новости

В Думе ответили Порошенко строками Лермонтова

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда Hi-Tech

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь Hi-Tech

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь

Конец эры мощных пылесосов! Больше вы не увидите их в магазинах Новости

Конец эры мощных пылесосов! Больше вы не увидите их в магазинах

Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире Wo&Men

Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире

Российские исполнители

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 