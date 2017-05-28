Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы

 

Фото: instagram.com

На днях 32-летняя Екатерина Варнава поделилась со своими поклонниками в Инстаграме селфи, взглянув на которое, не все узнали свою любимицу. Судя по фото, актриса уменьшила губы до практически прежних размеров.

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Несмотря на то, что Екатерина Варнава уверяет, что никогда не увеличивала губы, многие ее фанаты уверены в обратном.

По крайней мере, если сравнить архивные фото актрисы и свежие снимки, то разница будет, как говорится, налицо. Однако

на днях звезда Comedy Woman поделилась в Сети новым кадром, который обрадовал ее поклонников.

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Многие решили, что она наконец-то перестала колоть в губы филлеры, и они стали выглядеть гораздо более естественными.

«Губы-то куда делись?», «На этой фотке очень красивая женщина, но ...мне пришлось посмотреть на чей это аккаунт я случайно подписалась... а нет...не случайно))))) неузнаваемы тут. Хотя и красивы!!», «Кажется, губы убрала, да?», «Вам классно без больших губ», «Вам такие губы идут больше», «Без пухлых губ непривычно видеть (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — подобные комментарии можно было найти под фото актрисы.

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