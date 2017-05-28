Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы

На днях 32-летняя Екатерина Варнава поделилась со своими поклонниками в Инстаграме селфи, взглянув на которое, не все узнали свою любимицу. Судя по фото, актриса уменьшила губы до практически прежних размеров.

Несмотря на то, что Екатерина Варнава уверяет, что никогда не увеличивала губы, многие ее фанаты уверены в обратном.

По крайней мере, если сравнить архивные фото актрисы и свежие снимки, то разница будет, как говорится, налицо. Однако

на днях звезда Comedy Woman поделилась в Сети новым кадром, который обрадовал ее поклонников.

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Вышла за кофе☕️ Возвращаюсь - спит.... пойду еще что-нить куплю😈😈😈 @kostya_myakinkov A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Jun 13, 2017 at 12:16am PDT

Многие решили, что она наконец-то перестала колоть в губы филлеры, и они стали выглядеть гораздо более естественными.

Кипр.. Ларнака.. жаренный сыр Халуми ...не расслабляем булки, едем дальше.. работа держит в тонусе, мать её😎 A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on May 28, 2017 at 9:44am PDT

«Губы-то куда делись?», «На этой фотке очень красивая женщина, но ...мне пришлось посмотреть на чей это аккаунт я случайно подписалась... а нет...не случайно))))) неузнаваемы тут. Хотя и красивы!!», «Кажется, губы убрала, да?», «Вам классно без больших губ», «Вам такие губы идут больше», «Без пухлых губ непривычно видеть (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — подобные комментарии можно было найти под фото актрисы.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ MakeUp&Hair by @elvirariabtseva_makeup Помада/ресницы by @romanovamakeup A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Jun 11, 2017 at 2:09am PDT

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