Названы самые высокооплачиваемые артисты и спортсмены

Журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. На первом месте оказался американский рэпер Паф Дэдди, заработавший благодаря концертному туру Bad Boy Fanily Reunion 130 миллионов долларов.

В том числе, дополнительные средства рэпер заработал благодаря сотрудничеству с водочным брендом Ciroc.

На второй позиции в списке идет певица Бейонсе, заработавшая 105 миллионов долларов. Выйти на второе место артистке помог выход ее нового альбома Lemonade и мировое турне с ним.

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На третьем месте оказалась британская писательница Джоан Роулинг, заработавшая 95 миллионов долларов, выпустившая книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя» и написавшая сценарий для «Фантастических тварей и где они обитают».

Также в первую десятку вошли рэпер Drake (94 миллиона), Криштиану Роналду (93 миллиона), певец Абель Тесфайе (The Weeknd), американский радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон и баскетболист Леброн Джеймс.

Что касается певицы Тейлор Свифт, которая возглавила рейтинг в прошлом году, то в этом году она оказалась на 49-й позиции (44 миллиона).

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