Появилось единственное видео реального боя Брюса Ли

В Сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.

По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США.

Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

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В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA.

Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться «голыми руками». На данный момент ролик посмотрели более 9,7 миллиона человек.

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