Появилось единственное видео реального боя Брюса Ли

 

Фото: Кадр из фильма

В Сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.

По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США.

Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

Реклама

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA.

Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться «голыми руками». На данный момент ролик посмотрели более 9,7 миллиона человек.

Еще по этой теме
Впервые опубликованы философские записи Брюса Ли

Впервые опубликованы философские записи Брюса Ли


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Tukums, 122000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

SEB banka вводит ограничения на перечисления свыше 30 евро Новости

SEB banka вводит ограничения на перечисления свыше 30 евро

СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни во время беременност Wo&Men

СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни во время беременност

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом Wo&Men

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом

В США представили продолжение шутера Wolfenstein Hi-Tech

В США представили продолжение шутера Wolfenstein

В Китае установили 300-метровую трассу для паркура Hi-Tech

В Китае установили 300-метровую трассу для паркура

Звезды кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE MANAGER
OFFICE MANAGER
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS/- ...
PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS/- ...
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 