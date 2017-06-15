Умер легендарный актер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил изданию друг актера Владимир Иванов, Баталов умер в ночь на 15 июня в одной из московских больниц.

Баталов был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция, после чего артист около пяти месяцев находился в больнице.

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«Комсомольская правда» сообщает, что Баталов умер «тихо во сне». «Вечером лег спать, а утром не проснулся», — отмечает издание.

Семья артиста также подтвердила, что актер умер в ночь на четверг. «Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на семью актера.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Алексей Баталов с актрисой Верой Алентовой. Фото: скриншот видео

Баталов, скорее всего, будет погребен на Преображенском кладбище столицы, сообщил «Интерфаксу» друг семьи Баталовых Владимир Иванов.

«Алексей Владимирович скончался сегодня между часом ночи и шестью утра в одном из пансионатов, где он находился в последнее время», - сказал Иванов, отметив, что родственники просили не указывать название этого учреждения.

«Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне», - сказал Иванов.

По его словам, о смерти легендарного актера уже сообщили руководителю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову, который будет помогать в организации прощания и похорон Баталова.

«Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой», - сказал Иванов.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в семье актеров Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Его отчимом был писатель-сатирик, драматург и сценарист Виктор Ардов. В доме семьи бывали известные люди, в том числе известная поэтесса Анна Ахматова.

Баталов впервые вышел на сцену в возрасте 14 лет в Бугульме, где в эвакуации его мать создала свой театр.

Через год он дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама «Зоя».

Алексей Баталов сыграл более чем в 40 картинах, в том числе в пяти фильмах Иосифа Хейфица: «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «День счастья», - а также в фильмах «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Бег», «Звезда пленительного счастья», «Чисто английское убийство», «Зонтик для новобрачных».

Одна из самых известных лент с его участием - «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, где он сыграл роль слесаря Гоши.

В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР.

В качестве режиссера-постановщика Алексей Баталов снял три фильма - «Шинель» по Николаю Гоголю, «Три толстяка» по Юрию Олеше совместно с Шапиро, «Игрок» по Федору Достоевскому.

Актер много работал на радио. Среди его радиопостановок: «Казаки» Льва Толстого, «Белые ночи» Федора Достоевского, «Поединок» Александра Куприна, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.

В 1950-1953 годах актер работал в Центральном театре Российской армии, в 1953-1957 годах - в МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова).

В 1975 году Баталов стал преподавателем Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК). С 1980 года - профессор ВГИКа. В 1963 году за художественный фильм «9 дней одного года» Баталов был награжден Государственной премией РСФСР.

Премия Ленинского Комсомола за создание образов молодого человека в фильмах «Дорогой мой человек», «9 дней одного года», «Летят журавли» и других была присуждена актеру в 1967 году. Премия братьев Васильевых - в 1968 году. В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР.

В 1979 году Баталову присвоили звание Героя Социалистического труда. Актер награжден двумя орденами Ленина, Славянским орденом культуры «Кирилла и Мефодия». Лауреат премии «Юнона» за 1997 год, премии «Кинотавр» в номинации «Премии за творческую карьеру» за 1997 год.

В 2002 году Баталов был удостоен главной кинонаграды страны «Ника» в номинации «Честь и достоинство». В 2008 году он стал первым обладателем приза «Признание поколения», присужденном ему на кинофестивале ВГИКа.

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