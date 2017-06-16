Кончаловский рассказал, как трагедия с дочерью изменила его жизнь

Андрей Кончаловский
 

Андрей Кончаловский. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известный российский режиссер Андрей Кончаловский в своем недавнем эссе для «Российской Газеты» поднял тему страной аварии, произошедшей 12 октября 2013 года, в которой серьезную травму получила его дочь Маша. По словам деятеля искусств, произошедшее несчастье сильно его изменило.

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В преддверии своего 80-летия режиссер решил посетить Сахалин для поиска новых мыслей и познания людей.

«От личной боли могу расплакаться. Где я беру силы при своей личной боли прилетать на Сахалин? Не знаю, не знаю...», — признается он.

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«Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня», — объясняет режиссер.

По его словам, необходимость жить дальше и труд философа Виктора Франкла «Сказать жизни «Да!«», помогли ему не опускать руки.

«Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл», - написал он.

И хотя семья Кончаловских вполне обеспечена материально, сам Андрей старается ограничивать себя.

«Жизнь — это боль, да. У дерева же все болит. Но все-таки

жизнь — это больше желание. Жизнь — это дефицит. Изобилие — это смерть. Когда я голодаю или держу диету, возникает совершенно иное отношение к еде и куску хлеба. Дефицит очень важен во всем. В свободе, и то дефицит нужен, даже необходим. Как только человек имеет всю свободу на свете, он становится животным.

Как только вы видите потухший взгляд и отсутствие всяких желаний, то все, жизнь закончена. Надо пестовать свои желания, пока они у тебя есть, и все будет. И творчество, и все остальное. Голодание продлевает жизнь. Сытость ближе к смерти», — философствует кинорежиссер.

Несмотря на свой солидный возраст, Кончаловский старается двигаться только вперед: «Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни».

Как сообщалось ранее, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая предпочитают не говорить о состоянии здоровья своей дочери, получившей тяжелую травму головы.

Тем не менее, в начале 2016 года Юлия Высоцкая говорила о том, что Маша Кончаловская «очень-очень медленно» движется к выздоровлению.

По слухам, сейчас

девочка находится в одной из частных клиник Москвы, куда ее перевели из Франции.

Также по неофициальным данным, звездные родители часто приезжают к дочери и проводят с ней много времени, не опуская рук и надеясь, что она сможет восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

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