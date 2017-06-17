СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно травил и обкрадывал балерину

Анастасия Волочкова
 

Анастасия Волочкова. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

По информации СМИ, скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова стала жертвой обмана со стороны своего личного водителя, который сумел втереться к ней в доверие.

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Как пишет «Комсомольская правда», год назад у звезды появился новый шофер — 41-летний Александр Скиртач, которому поручили управлять «Майбахом», полученным Волочковой в подарок от поклонника.

Сначала водитель произвел хорошее впечатление. Он заявил, что является бывшим военным, на грани развода с женой, но очень любит своих дочек. Однако позднее вскрылся обман.

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«Сначала все было нормально, но потом друзья пожаловались, что мой водитель не довозил им подарки. Небольшие мелочи, скажем, к Новому году, но все равно неприятно. Дальше — больше», -

признается балерина.

По ее словам, однажды водитель расплакался и сообщил, что в Ростовской области у него умерла мать, а денег на похороны у него нет. Тогда Волочкова отдала мужчине конверт, в котором находилось 205 тысяч рублей (3,2 тысячи евро - Прим. ред.) - зарплата ее коллектива. Скиртач взял эти деньги, так и не вернув их, а спустя некоторое танцовщица узнала, что похорон не было, и мама Александра жива.

«Этому человеку я доверяла получать деньги за мои выступления и отвозить их в банк. Выяснилось, что Саша забирал их себе. Он все время воровал у меня деньги, миллионы!» —

возмущается звезда.

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Она подчеркнула, что самым страшным для нее стало то, что водитель регулярно подсыпал ей в напитки неизвестный препарат.

«Помощник опаивал меня каким-то снотворным препаратом. Мне об этом рассказал таксист, который работал под управлением Александра. Скиртач ему признался, что порой подсыпал мне в чай какие-то таблетки. Сама я этого не видела, но чувствовала себя очень плохо и не могла понять почему», - заявила она.

Также оказалось, что шофер даже не думал разводиться с женой: они обирали балерину на пару. При этом Скиртач, по словам Волочковой, пытался присвоить «Майбах».

Анастасия Волочкова заявила, что намерена наказать водителя, и с этой целью она собирается подавать заявление в полицию.

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