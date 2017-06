Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют 🤷🏻‍♂️ #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 15, 2017 at 2:52am PDT