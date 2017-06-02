Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

 

Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Этим летом Примадонна российской эстрады Алла Пугачева снова отдыхает в Юрмале с семьей. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце. Супруг Пугачевой Максим Галкин показал в своем Instagram, как она принимает солнечные ванны прямо во дворе шикарной юрмальской виллы.

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На снимке 68-летняя Алла запечатлена в черном слитном купальнике, отдыхающей на шезлонге.

«Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют», - подписал эксклюзивный снимок артист.

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Напомним, недавно Максим Галкин разместил видео из Юрмалы, на котором показал, как с удовольствием катается по берегу моря на велосипеде. Тогда прохладная погода и сильный ветер огорчили юмориста.

Веловечер 🚴🏻 #максимгалкин #оспорттычо

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«Пошли с Марусей погреться на солнышке...Чуть не получили солнечный удар!» - иронически заметил Максим под видео, где он активно двигается, пытаясь согреться.

Как сообщал ранее TVNET, Примадонна российской эстрады проведет лето на роскошной юрмальской вилле «Марта».

Алла Пугачева отдыхает на вилле "Марта" в Юрмале

Фото: Алла Пугачева отдыхает на вилле "Марта" в Юрмале0

Как и в прошлом году, звезда наверняка будет устраивать дружеские встречи и музыкальные вечера, которые посещают друзья и коллеги по сцене, среди которых Раймонд Паулс, валерий Сюткин, Игорь Николаев, Иван Ургант, Лайма Вайкуле и другие артисты.

Возможно, Алла Пугачева появится и на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в «Дзинтари», который пройдет с 20 по 23 июля и снова соберет звездных исполнителей.

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