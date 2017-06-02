Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

Этим летом Примадонна российской эстрады Алла Пугачева снова отдыхает в Юрмале с семьей. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце. Супруг Пугачевой Максим Галкин показал в своем Instagram, как она принимает солнечные ванны прямо во дворе шикарной юрмальской виллы.

На снимке 68-летняя Алла запечатлена в черном слитном купальнике, отдыхающей на шезлонге.

«Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют», - подписал эксклюзивный снимок артист.



Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют 🤷🏻‍♂️ #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 15, 2017 at 2:52am PDT

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Напомним, недавно Максим Галкин разместил видео из Юрмалы, на котором показал, как с удовольствием катается по берегу моря на велосипеде. Тогда прохладная погода и сильный ветер огорчили юмориста.

Веловечер 🚴🏻 #максимгалкин #оспорттычо A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 3, 2017 at 2:00pm PDT

«Пошли с Марусей погреться на солнышке...Чуть не получили солнечный удар!» - иронически заметил Максим под видео, где он активно двигается, пытаясь согреться.

Пошли с Марусей погреться на солнышке... Чуть не получили солнечный удар 👊 #заслуженныйотдых #намморепоколено #некаждаясобакавыдержит #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 2, 2017 at 12:04pm PDT

Как сообщал ранее TVNET, Примадонна российской эстрады проведет лето на роскошной юрмальской вилле «Марта».

















Aizvērt Алла Пугачева отдыхает на вилле "Марта" в Юрмале TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







Как и в прошлом году, звезда наверняка будет устраивать дружеские встречи и музыкальные вечера, которые посещают друзья и коллеги по сцене, среди которых Раймонд Паулс, валерий Сюткин, Игорь Николаев, Иван Ургант, Лайма Вайкуле и другие артисты.

Возможно, Алла Пугачева появится и на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в «Дзинтари», который пройдет с 20 по 23 июля и снова соберет звездных исполнителей.

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