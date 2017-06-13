ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»

Максим Галкин
 

Максим Галкин. Фото: Edgars Kalmēns TVNET

68-летняя Алла Пугачева и ее 40-летний супруг Максим Галкин вместе с трехлетними детьми проводят время в Юрмале. Телеведущий регулярно делится фотографиями и видео с отдыха в своем Инстаграме. На днях юморист опубликовал трогательное видео, на котором выступает в роли логопеда для Лизы и Гарри.

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В ролике видно, что артист вместе с детьми едет на автомобиле, параллельно обучая их правильно выговаривать звук «р». В числе прочих слов с этим звуком, Галкин учит Гарри и Лизу выговаривать слово «Рига».

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Напомним, недавно Максим Галкин буквально взорвал Инстаграм, опубликовав смелое фото Аллы Пугачевой, загорающей в купальнике. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце.

Спустя некоторое время шоумен показал, как звездная семья гуляет по пляжу Юрмалы, ничуть не стесняясь излишнего внимания.

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