ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»

68-летняя Алла Пугачева и ее 40-летний супруг Максим Галкин вместе с трехлетними детьми проводят время в Юрмале. Телеведущий регулярно делится фотографиями и видео с отдыха в своем Инстаграме. На днях юморист опубликовал трогательное видео, на котором выступает в роли логопеда для Лизы и Гарри.

В ролике видно, что артист вместе с детьми едет на автомобиле, параллельно обучая их правильно выговаривать звук «р». В числе прочих слов с этим звуком, Галкин учит Гарри и Лизу выговаривать слово «Рига».

Уроки правильной речи 🤓🗣🙋🏻‍♂️🤷🏻‍♂️👨‍👩‍👧‍👦 #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 13, 2017 at 4:52am PDT

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Напомним, недавно Максим Галкин буквально взорвал Инстаграм, опубликовав смелое фото Аллы Пугачевой, загорающей в купальнике. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце.

Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют 🤷🏻‍♂️ #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Спустя некоторое время шоумен показал, как звездная семья гуляет по пляжу Юрмалы, ничуть не стесняясь излишнего внимания.

Семья! 👨‍👩‍👧‍👦❤️❤️❤️ #аллапугачева #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #семья Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 9:12 PDT

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