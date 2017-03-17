ФОТО: Муза «Вечернего Урганта» Алла Михеева преобразилась до неузнаваемости

28-летняя Алла Михеева не входит в число тех знаменитостей, которые регулярно экспериментируют со своей прической. Российская телеведущая уже много лет носит челку и остается верна своему золотисто-русому цвету волос. Однако на днях звезда шоу «Вечерний Ургант» все же решилась на перемены.
Вечером 14 июня Алла Михеева представила свой очередной «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант».
Зрители обратили внимание на то, что
девушка появилась в студии в непривычном для себя образе: фирменную челку стилисты уложили на бок и сделали Алле низкий конский хвост.
Своей новой прической телеведущая уже успела похвастаться и в Инстаграме.
Поклонникам Михеевой понравились изменения в ее внешности. «У Аллочки сегодня новый образ! Необычный», «Совсем другая с такой челочкой», «Ну нельзя быть красивой такой! Аллочка!!! Вы ослепительны (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — написали фолловеры ведущей. Большинство из фанатов сошлись во мнении, что Алле очень идет новая прическа.
А Вы уже сходили на мультик "Смурфики. Затерянная деревня "? Какие впечатления? Я в конце рыдала со всем залом и со всеми детишками 😭🙈😂 Но конец все равно добрый 😜 Выкладываю фото со своей новой подружкой, моей любимой Смурфоцветиком 😍🌸 (которую я озвучивала). #смурфикизатеряннаядеревня #алламихеевасмурфоцветик 🌸 #мойдебют
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