ФОТО: Муза «Вечернего Урганта» Алла Михеева преобразилась до неузнаваемости

 

Фото: Кадр из передачи

28-летняя Алла Михеева не входит в число тех знаменитостей, которые регулярно экспериментируют со своей прической. Российская телеведущая уже много лет носит челку и остается верна своему золотисто-русому цвету волос. Однако на днях звезда шоу «Вечерний Ургант» все же решилась на перемены.

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Вечером 14 июня Алла Михеева представила свой очередной «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант».

Зрители обратили внимание на то, что

девушка появилась в студии в непривычном для себя образе: фирменную челку стилисты уложили на бок и сделали Алле низкий конский хвост.

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Своей новой прической телеведущая уже успела похвастаться и в Инстаграме.

Вид сзади. #острыйрепортаж

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Поклонникам Михеевой понравились изменения в ее внешности. «У Аллочки сегодня новый образ! Необычный», «Совсем другая с такой челочкой», «Ну нельзя быть красивой такой! Аллочка!!! Вы ослепительны (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — написали фолловеры ведущей. Большинство из фанатов сошлись во мнении, что Алле очень идет новая прическа.

Ну все, начинаем 😀#вечернийургант #острыйрепортаж #я

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