ФОТО: Муза «Вечернего Урганта» Алла Михеева преобразилась до неузнаваемости

28-летняя Алла Михеева не входит в число тех знаменитостей, которые регулярно экспериментируют со своей прической. Российская телеведущая уже много лет носит челку и остается верна своему золотисто-русому цвету волос. Однако на днях звезда шоу «Вечерний Ургант» все же решилась на перемены.

Вечером 14 июня Алла Михеева представила свой очередной «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант».

Зрители обратили внимание на то, что

девушка появилась в студии в непривычном для себя образе: фирменную челку стилисты уложили на бок и сделали Алле низкий конский хвост.

Реклама

Своей новой прической телеведущая уже успела похвастаться и в Инстаграме.

Сегодня "Острый Спецназовский Репортаж" #allamikheeva #latenightshow #вечернийургант #острыйрепортаж A post shared by Алла Михеева (@allamikheeva) on Jun 14, 2017 at 7:46am PDT

Вид сзади. #острыйрепортаж A post shared by Алла Михеева (@allamikheeva) on Jun 14, 2017 at 9:06am PDT

Поклонникам Михеевой понравились изменения в ее внешности. «У Аллочки сегодня новый образ! Необычный», «Совсем другая с такой челочкой», «Ну нельзя быть красивой такой! Аллочка!!! Вы ослепительны (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — написали фолловеры ведущей. Большинство из фанатов сошлись во мнении, что Алле очень идет новая прическа.



Ну все, начинаем 😀#вечернийургант #острыйрепортаж #я A post shared by Алла Михеева (@allamikheeva) on Mar 17, 2017 at 1:21pm PDT

Еще по этой теме