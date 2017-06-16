Отец Жанны Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь»

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

В день смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев стал главным героем ток-шоу «Пусть говорят». На детекторе лжи телеведущий заявил, что родители певицы считают его виновным во всем. Но оказалось, что Владимир Фриске уверен, что Жанна умерла из-за своего сына Платона.

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Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске до сих пор не могут мирно уладить свои конфликты.

В новом выпуске «Пусть говорят» телеведущий прошел детектор лжи, а отец певицы дал откровенное интервью не только о деньгах «Русфонда», но и об особняке и Платоне.

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Владимир заявил, что будет бороться за своего внука: «Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там».

«Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал», — негодовал отец Жанны, добавив, что Шепелев даже не доказал, что является отцом Платона.

К слову, сам Дмитрий уверен, что в утрате дочери Владимир винит именно его.

«Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери — я», — считает телеведущий. Шепелев допускает, что однажды отец певицы может его убить, ведь Владимир уже угрожал жизни Дмитрия.




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