Алексей Баталов оставил жене предсмертное письмо

Ушедший из жизни накануне известный совествкий и российский актер Алексей Баталов незадолго до смерти обратился к своей супруге Гитане Леонтенко. Находясь в больнице около двух недель, он написал стихотворение для своей жены, с которой прожил больше пятидесяти лет.

«Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога, где каждый шаг с тобой», – написал Алексей Баталов.

Актер написал эти строки за день до смерти и не успел закончить текст.

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По словам друзей актера, родные Баталова очень тяжело переживают утрату.

Дочь Баталова Мария, являющаяся инвалидом и с детства болеющая ДЦП, была очень привязана к отцу, как и он к ней.

Девушка безутешна и постоянно повторяет: «Папа, папа». Люди из окружения семьи рассказали, что когда актера отправили в больницу, Мария перевезла свою кровать к нему в комнату, чтобы там дожидаться его возвращения.

Супруга актера планировала начать ремонт на даче, чтобы ее муж смог там находиться и не испытывать сложностей при передвижении, а когда Алексей Баталов уже был в больнице, он обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь решить затянувшийся дачный конфликт с соседом по даче. Буквально за две недели до смерти актера суд вынес решение о сносе бани, поставленной соседом на участке Баталова.

«Комсомольская правда» отмечает, что

для актера было важно решить этот спор, так как он хотел оставить дочери имущество, чтобы после смерти родителей девушка смогла жить самостоятельно.

Друзья отмечают, что актер больше всего в жизни переживал о дальнейшей судьбе дочери.

Как сообщал Русский TVNET, Алексей Баталов ушел из жизни в ночь на 15 июня на 89-м году жизни в одной из столичных клиник. С начала 2016 года он несколько раз попадал в больницу. В минувшем феврале у него диагностировали осложнения после протезирования сустава. Актер проходил реабилитацию, а в начале мая вновь попал в Центральную клиническую больницу.

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