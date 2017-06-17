Кэти Перри первой в Twitter набрала 100 млн подписчиков

Кэти Перри
 

Кэти Перри. Фото: REUTERS/Scanpix

Американская певица Кэти Перри первой в истории Twitter набрала 100 млн подписчиков.

«Сегодня мы свидетели истории», - говорится в сообщении администраторов соцсети.

Как отмечает Би-би-си, представители сервиса в своем поздравлении использовали игру слов: «Свидетель» (Witness) - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.

Реклама

Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.

Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловер.

Еще по этой теме
Кэти Перри и внук Боба Марли выпустили сингл с клипом про хомяка

Кэти Перри и внук Боба Марли выпустили сингл с клипом про хомяка

ФОТО: Певица Кэти Перри с подругами отдохнула у океана

ФОТО: Певица Кэти Перри с подругами отдохнула у океана

Кэти Перри получит рекордный гонорар за участие в популярном шоу

Кэти Перри получит рекордный гонорар за участие в популярном шоу


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

Юхан Меллик: «Путин ест детей и увлекается педофилией!» Новости

Юхан Меллик: «Путин ест детей и увлекается педофилией!»

Хорошая новость для обладателей ипотечных кредитов Новости

Хорошая новость для обладателей ипотечных кредитов

В Китае осуществили квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае осуществили квантовую телепортацию

CМИ: Еврокомиссия оштрафует Google на миллиард Hi-Tech

CМИ: Еврокомиссия оштрафует Google на миллиард

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина Wo&Men

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 