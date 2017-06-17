Кэти Перри первой в Twitter набрала 100 млн подписчиков

Американская певица Кэти Перри первой в истории Twitter набрала 100 млн подписчиков.

«Сегодня мы свидетели истории», - говорится в сообщении администраторов соцсети.

Как отмечает Би-би-си, представители сервиса в своем поздравлении использовали игру слов: «Свидетель» (Witness) - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.

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Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.

Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловер.

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