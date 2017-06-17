Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Кэрри Фишер (в центре)
 

Кэрри Фишер (в центре). Фото: AP/Scanpix

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», умерла из-за апноэ во сне и ряда других неустановленных факторов. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении офиса коронера (судмедэксперта) округа Лос-Анджелес говорится, что одним из факторов смерти актрисы стало накопление жировой ткани на стенках артерий.

Также экспертиза показала признаки использования Фишер нескольких препаратов, однако эксперты не смогли определить, способствовали ли они ее смерти.

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Апноэ во сне - это состояние, при котором дыхание человека останавливается во время сна.

Напомним, Фишер скончалась в возрасте 60-ти лет. Наибольшую известность она получила благодаря роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». На следующий день после кончины Кэрри Фишер умерла ее мать.

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