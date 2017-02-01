Бейонсе
 

Бейонсе. Фото: REUTERS/Scanpix

Певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщает портал People со ссылкой на «информированные источники».

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«Бейонсе и ее муж Джей Зи приветствуют близняшек. Они взволнованы, они начали делиться этой новостью с семьей и близкими друзьями», — пишет издание.

Добавим, что официального заявления от представителей певицы пока не последовало.

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Напомним, 35-летняя певица объявила о беременности в феврале. «Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды», —написала тогда Бейонсе в своем Instagram под фотографией недвусмысленного содержания.

У звездной четы есть дочь Айви Блю Картер.

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