Певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщает портал People со ссылкой на «информированные источники».
- Новые фото беременной певицы Бейонсе стали Instagram-хитом 3 апреля 2017 г.
- Беременная Бейонсе отменила свое выступление 24 февраля 2017 г.
«Бейонсе и ее муж Джей Зи приветствуют близняшек. Они взволнованы, они начали делиться этой новостью с семьей и близкими друзьями», — пишет издание.
Добавим, что официального заявления от представителей певицы пока не последовало.
Напомним, 35-летняя певица объявила о беременности в феврале. «Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды», —написала тогда Бейонсе в своем Instagram под фотографией недвусмысленного содержания.
У звездной четы есть дочь Айви Блю Картер.
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