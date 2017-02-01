Певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщает портал People со ссылкой на «информированные источники».

«Бейонсе и ее муж Джей Зи приветствуют близняшек. Они взволнованы, они начали делиться этой новостью с семьей и близкими друзьями», — пишет издание.

Добавим, что официального заявления от представителей певицы пока не последовало.

Реклама

Напомним, 35-летняя певица объявила о беременности в феврале. «Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды», —написала тогда Бейонсе в своем Instagram под фотографией недвусмысленного содержания.

У звездной четы есть дочь Айви Блю Картер.

Instagram

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Еще по этой теме