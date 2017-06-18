ВИДЕО: Дети подготовили для Максима Галкина невероятный сюрприз

 

Фото: Sputnik/Scanpix

На днях Максим Галкин порадовал фолловеров забавными видео с детьми. Шоумен опубликовал короткий клип, на котором малышка демонстрирует ему игрушку, украшенную своими руками, а сын зачитывает трогательное стихотворение. Среди пользователей, отреагировавших на посты юмориста, оказались и некоторые знаменитости. Предлагаем и вам посмотреть на трогательные видео из семейного архива звездной семьи.

Еще по этой теме

Маленькая Лиза сделала своими руками игрушку в видео плюшевой совы.

Реклама

«Папа лучший из мужчин. Я горжусь, что его сын», - так начиналось поздравление мальчика, адресованное Максиму.

Еще по этой теме
ВИДЕО: Максим Галкин показал, где живет с Аллой Пугачевой и детьми

ВИДЕО: Максим Галкин показал, где живет с Аллой Пугачевой и детьми

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза

ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»

ВИДЕО: Максим Галкин учит детей выговарить слово «Рига»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

12-летний латвиец стал чемпионом Европы по Муай Тай Новости

12-летний латвиец стал чемпионом Европы по Муай Тай

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров Hi-Tech

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров

Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге? Новости

Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге?

Медики назвали простой способ восстановить здоровье Wo&Men

Медики назвали простой способ восстановить здоровье

На пароме Tallink у пассажира украли чемодан с 700 000 евро Новости

На пароме Tallink у пассажира украли чемодан с 700 000 евро

Звездные дети

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 