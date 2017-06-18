ВИДЕО: Дети подготовили для Максима Галкина невероятный сюрприз

На днях Максим Галкин порадовал фолловеров забавными видео с детьми. Шоумен опубликовал короткий клип, на котором малышка демонстрирует ему игрушку, украшенную своими руками, а сын зачитывает трогательное стихотворение. Среди пользователей, отреагировавших на посты юмориста, оказались и некоторые знаменитости. Предлагаем и вам посмотреть на трогательные видео из семейного архива звездной семьи.
- ФОТО: Максим Галкин прогулялся с семьей по пляжу Юрмалы 16 июня 2017 г.
- Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике 15 июня 2017 г.
- ВИДЕО: Галкин замерз в Юрмале, пока Пугачева с Вайкуле ужинали на берегу моря 5 июня 2017 г.
- Роскошный праздник: Пугачева встретила весну с Галкиным и Киркоровым 6 марта 2017 г.
Маленькая Лиза сделала своими руками игрушку в видео плюшевой совы.
«Папа лучший из мужчин. Я горжусь, что его сын», - так начиналось поздравление мальчика, адресованное Максиму.Еще по этой теме