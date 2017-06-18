ВИДЕО: Дети подготовили для Максима Галкина невероятный сюрприз

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На днях Максим Галкин порадовал фолловеров забавными видео с детьми. Шоумен опубликовал короткий клип, на котором малышка демонстрирует ему игрушку, украшенную своими руками, а сын зачитывает трогательное стихотворение. Среди пользователей, отреагировавших на посты юмориста, оказались и некоторые знаменитости. Предлагаем и вам посмотреть на трогательные видео из семейного архива звездной семьи.