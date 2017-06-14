«Малинка в сливках»: похудевшая звезда Comedy Woman гордо позирует в бикини

Несколько дней назад 41-летняя Екатерина Скулкина уехала отдыхать в Турцию. Участница шоу Comedy Woman почти не выкладывает в Инстаграм курортные снимки, однако недавно все же сделала исключение для своих фолловеров и опубликовала редкое фото в купальнике.

18 июня Екатерина Скулкина выложила в Инстаграм новый кадр, сделанный во время отдыха в одном из турецких отелей. На снимке загоревшая артистка позирует в ярко-розовом бикини, по колено стоя в белоснежной воздушной пене прямо на пляже.

«Если лето не идет к нам, значит, мы примчим к нему!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)» — написала Скулкина в посте.

Реклама

Если лето не идёт к нам, значит, мы примчим к нему!!!🔆 За красивыми купальниками для вкусных мадамов обращаться к @brashop_ru 😘😘😘 A post shared by Ekaterina SKULKINA (@eskulkina) on Jun 18, 2017 at 3:59am PDT

Увидев редкий снимок участницы шоу Comedy Woman в купальнике, подписчики сразу же начали восхищаться ее женственными формами и интересоваться, как ей удалось так сильно похудеть.

«Какая красивая фигура! Я считаю, женщина у которой есть такая фигура, настоящая женщина!», «Это просто малинка в сливках! Богатая фактура в правильном оформлении! Супер!», «Поделитесь секретом похудения?», «Действительно вкусная девушка!!!!». «Женщина в теле всегда прекрасна)», «И фигура, и купальник хороши», «Вы классная! Красивая и душой и телом:-)», «Зажигалочка))))» — выразили подписчики свой искренний восторг. Напомним, что ранее Екатерина уже рассказывала, как ей удалось похудеть почти вдвое.

По словам Скулкиной, она не прибегала к резекции желудка и другим радикальным методам потери веса, а просто начала правильно питаться, заниматься спортом и делать различные массажи и обертывания.

Самая серьёзная моя спортивная Ежовая поддержка!😂 Каждое утро встаёт со мной на тренировку☺️❤️ A post shared by Ekaterina SKULKINA (@eskulkina) on Jun 14, 2017 at 12:59am PDT

Еще по этой теме