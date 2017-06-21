ФОТО: Жена показала новое фото с больным Хворостовским

Дмитрий Хворостовский
 

Дмитрий Хворостовский. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Страдающий от опухоли мозга известный певец Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс прибыл в Австрию. Жена опубликовала совместное фото с прославленным баритоном.

Еще по этой теме

Несмотря на тяжелое заболевание, Дмитрий Хвооростовский продолжает жить полноценной жизнью, не отменяя выступления и продолжая путешествовать. На своей странице в Facebook Флоранс показала снимок с любимым супругом.

«Только что прибыли в Вену!», отметила она.

Реклама

Судя по фото, Дмитрий все еще мучается от болей в руке, но не теряет присутствия духа и улыбается фотографу.

Поклонники принялись подбадривать артиста и желать ему скорейшего выздоровления.

«О, ребят, да вы просто огонь! Как же фантастически повезло Вене! Отличного настроения!», «Вы такие красивые...», «Вы такие замечательные!!!!!! Желаю вам долгих и счастливых лет вместе!», «Обнимаю вас, дорогие мои! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», – высказались фанаты.

Одна из поклонниц таланта Хворостовского написала трогательное обращение.

"Молюсь за вас..Сегодня особенно за Диму..Я знаю,как вы любите друг друга..Не смотря на неимоверно тяжелое испытание,держитесь..Дима ты молодец!!!Твой оптимизм имеет большой смысл в жизни...Своей силой сознания и веры ты победишь любую болезнь..Любые трудности..

Когда у человека есть непоколебимая вера– организм восстанавливается ..

Флоранс спасибо что ты есть на этой земле..И Бог подарил ему тебя..Твоя любовь упоительная как воздух для Димы..Сил тебе родная, и мужества,любви и мудрости..Думай о нем,люби его,молись за него..О нем,который рядом с тобой сейчас,здесь и сейчас,он ведь с тобой ..Сделай все что в твоих силах..

Береги его..Я верю в тебя..Но все в руках Божиих..Дима пологайся на Бога,Он есть...

Молись Ему и проси здоровья и мужества для себя..Поддержки победить свою болезнь..Излечение есть один шанс из миллиона..Когда врачи опускают руки на помощь приходит Бог...Сделай все что в твоих силах..Помоги тебе Боже..Флоранс спасибо тебе за твою любовь,заботу,каждый день,каждый час,когда вы вместе. Цените эти минуты,дарите свою любовь..Храни вас Бог.." – написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Напомним, недавно Дмитрий Хворостовский выступил с долгожданным концертом в своем родном городе Красноярске. Несмотря на неважное состояние здоровья, нашел в себе силы выйти к поклонникам наперекор всем обстоятельствам.

На сцене Дмитрий Хворостовский появился с поддерживающей повязкой на плече, так как 27 мая серьезную получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге. Артист неудачно упал после концерта, но в больницу обратился только на следующий день, когда боль стала невыносимой.

Зрители отметили, что голос Хворостовского изменился, а сам он в день концерта в Красноярске прихрамывал. Несмотря ни на что, артист вышел к своим поклонникам.

Тогда оперный певец тепло отозвался о зрительском приеме и дал надежду поклонникам на скорейшее выздоровление.

"Спасибо вам за награду, уважение и любовь.

Я должен был вернуться, потому что Красноярск – это мой родной город… Выступления заставляют меня двигаться вперёд. И на этот раз я не прощаюсь, а говорю вам «до свидания!», -

сказал настоящий герой вечера в финале своего выступления, растрогав зрителей.

Как известно, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского диагностировали опухоль мозга.

Еще по этой теме
Концерт, который ждали: Хворостовский и Гаранча выступили в «Дзинтари»

Концерт, который ждали: Хворостовский и Гаранча выступили в «Дзинтари»

Больной раком Дмитрий Хворостовский произвел фурор на «Новой волне»

Больной раком Дмитрий Хворостовский произвел фурор на «Новой волне»

Дмитрий Хворостовский в Риге: громкий успех, VIP-гости и неприятный инцидент

Дмитрий Хворостовский в Риге: громкий успех, VIP-гости и неприятный инцидент


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Как обычная процедура может «влететь в копеечку» Новости

Как обычная процедура может «влететь в копеечку»

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение Новости

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

Почему один из нарядов принцессы Дианы называют «платьем мести» Wo&Men

Почему один из нарядов принцессы Дианы называют «платьем мести»

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Певцы

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 