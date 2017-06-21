ФОТО: Жена показала новое фото с больным Хворостовским

Страдающий от опухоли мозга известный певец Дмитрий Хворостовский с супругой Флоранс прибыл в Австрию. Жена опубликовала совместное фото с прославленным баритоном.

Несмотря на тяжелое заболевание, Дмитрий Хвооростовский продолжает жить полноценной жизнью, не отменяя выступления и продолжая путешествовать. На своей странице в Facebook Флоранс показала снимок с любимым супругом.

«Только что прибыли в Вену!», отметила она.

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Судя по фото, Дмитрий все еще мучается от болей в руке, но не теряет присутствия духа и улыбается фотографу.

Поклонники принялись подбадривать артиста и желать ему скорейшего выздоровления.

«О, ребят, да вы просто огонь! Как же фантастически повезло Вене! Отличного настроения!», «Вы такие красивые...», «Вы такие замечательные!!!!!! Желаю вам долгих и счастливых лет вместе!», «Обнимаю вас, дорогие мои! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», – высказались фанаты.

Одна из поклонниц таланта Хворостовского написала трогательное обращение.

"Молюсь за вас..Сегодня особенно за Диму..Я знаю,как вы любите друг друга..Не смотря на неимоверно тяжелое испытание,держитесь..Дима ты молодец!!!Твой оптимизм имеет большой смысл в жизни...Своей силой сознания и веры ты победишь любую болезнь..Любые трудности..

Когда у человека есть непоколебимая вера– организм восстанавливается ..

Флоранс спасибо что ты есть на этой земле..И Бог подарил ему тебя..Твоя любовь упоительная как воздух для Димы..Сил тебе родная, и мужества,любви и мудрости..Думай о нем,люби его,молись за него..О нем,который рядом с тобой сейчас,здесь и сейчас,он ведь с тобой ..Сделай все что в твоих силах..

Береги его..Я верю в тебя..Но все в руках Божиих..Дима пологайся на Бога,Он есть...

Молись Ему и проси здоровья и мужества для себя..Поддержки победить свою болезнь..Излечение есть один шанс из миллиона..Когда врачи опускают руки на помощь приходит Бог...Сделай все что в твоих силах..Помоги тебе Боже..Флоранс спасибо тебе за твою любовь,заботу,каждый день,каждый час,когда вы вместе. Цените эти минуты,дарите свою любовь..Храни вас Бог.." – написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Напомним, недавно Дмитрий Хворостовский выступил с долгожданным концертом в своем родном городе Красноярске. Несмотря на неважное состояние здоровья, нашел в себе силы выйти к поклонникам наперекор всем обстоятельствам.

На сцене Дмитрий Хворостовский появился с поддерживающей повязкой на плече, так как 27 мая серьезную получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге. Артист неудачно упал после концерта, но в больницу обратился только на следующий день, когда боль стала невыносимой.

Зрители отметили, что голос Хворостовского изменился, а сам он в день концерта в Красноярске прихрамывал. Несмотря ни на что, артист вышел к своим поклонникам.

Тогда оперный певец тепло отозвался о зрительском приеме и дал надежду поклонникам на скорейшее выздоровление.

"Спасибо вам за награду, уважение и любовь.

Я должен был вернуться, потому что Красноярск – это мой родной город… Выступления заставляют меня двигаться вперёд. И на этот раз я не прощаюсь, а говорю вам «до свидания!», -

сказал настоящий герой вечера в финале своего выступления, растрогав зрителей.

Как известно, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского диагностировали опухоль мозга.

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