Мужа Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Следствие по делу 30-летнего Илана Шора продолжалось больше года, и почти все это время молдавский бизнесмен находился под домашним арестом. На днях мужу 39-летней певицы Жасмин вынесли приговор. По информации СМИ, и защита, и обвинение намерены обжаловать решение суда.

В июне 2016-го Илана Шора задержали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года бизнесмена перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя в причастности к выводу 700 миллионов долларов. На днях состоялось слушание по делу мужа певицы Жасмин.

По информации молдавских СМИ, Илана приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Сейчас и защита, и обвинение, судя по многочисленным сообщениям в прессе, намерены обжаловать приговор. По мнению прокурора, срок оказался слишком маленьким. Изначально обвинение настаивало на 19 годах лишения свободы.

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