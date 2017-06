Глюкоза показала свое самое необычное совместное фото с мужем

Сегодня Международный день йоги! И, конечно, хочется поздравить всех, кто нашёл себя в этой практике и тех, кто только собирается себя посвятить этому невероятно полезному как физически, так и духовному делу!! Всем #yogatime от нас с @chistrus, а поза называется Титаник. 👌🏻😘🔥 @ermoll #глюкоза #деньйоги #glukoza

A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Jun 21, 2017 at 3:28am PDT