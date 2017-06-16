Глюкоза показала свое самое необычное совместное фото с мужем

 

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Популярная российская исполнительница Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) регулярно публикует в Instagram совместные снимки с супругом Александром Чистяковым. Подобные фото всегда вызывают положительную реакцию у подписчиков артистки, но давно никого не удивляют. Однако новый кадр, которым певица и актриса поделилась 21 июня, поразил фолловеров до глубины души.

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В середине июня Глюкоза отметила очередную годовщину свадьбы со своим мужем Александром Чистяковым. В этом году исполнилось 11 лет с момента бракосочетания пары.

За долгие годы совместной жизни супруги успели сделать несчетное количество совместных фотографий.

Романтичные кадры из путешествий и со светских мероприятий, домашние селфи…

Если распечатать все эти снимки, то страшно представить, сколько для них потребуется семейных альбомов. Казалось бы, с такой обширной коллекцией сложно будет уже хоть чем-то удивить публику, но Наталье и Александру это удалось.

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21 июня певица и новоиспеченная актриса опубликовала в Instagram крайне необычное фото, на котором

они с любимым запечатлены в оригинальной позе. «Она называется «Титаник», — пояснила Наталья в подписи к снимку.

Подписчики артистки восхитились тем, какие они с мужем гибкие, и отметили, что этот кадр можно назвать одним из самых красивых в блоге Глюкозы.

Instagram:

Instagram:

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