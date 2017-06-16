Глюкоза показала свое самое необычное совместное фото с мужем

Популярная российская исполнительница Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) регулярно публикует в Instagram совместные снимки с супругом Александром Чистяковым. Подобные фото всегда вызывают положительную реакцию у подписчиков артистки, но давно никого не удивляют. Однако новый кадр, которым певица и актриса поделилась 21 июня, поразил фолловеров до глубины души.
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В середине июня Глюкоза отметила очередную годовщину свадьбы со своим мужем Александром Чистяковым. В этом году исполнилось 11 лет с момента бракосочетания пары.
За долгие годы совместной жизни супруги успели сделать несчетное количество совместных фотографий.
Романтичные кадры из путешествий и со светских мероприятий, домашние селфи…
Если распечатать все эти снимки, то страшно представить, сколько для них потребуется семейных альбомов. Казалось бы, с такой обширной коллекцией сложно будет уже хоть чем-то удивить публику, но Наталье и Александру это удалось.
21 июня певица и новоиспеченная актриса опубликовала в Instagram крайне необычное фото, на котором
они с любимым запечатлены в оригинальной позе. «Она называется «Титаник», — пояснила Наталья в подписи к снимку.
Подписчики артистки восхитились тем, какие они с мужем гибкие, и отметили, что этот кадр можно назвать одним из самых красивых в блоге Глюкозы.
Instagram:
Сегодня Международный день йоги! И, конечно, хочется поздравить всех, кто нашёл себя в этой практике и тех, кто только собирается себя посвятить этому невероятно полезному как физически, так и духовному делу!! Всем #yogatime от нас с @chistrus, а поза называется Титаник. 👌🏻😘🔥 @ermoll #глюкоза #деньйоги #glukoza
Instagram:
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Мой любимый @chistrus ❤️ 11 лет совместной жизни!! Эти одиннадцать лет я могу сравнить только с полетом на воздушном шаре!! Мы брали разную высоту , сдувались и надувались вновь!! С тобой никогда не скучно и ты тот, кто поддерживает меня всегда! Спасибо за твою любовь, так меня никто никогда не сможет любить! Твоя любовь бесценна ! #глюкоза #glukoza #годовщинасвадьбы