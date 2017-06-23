Джонни Депп намекнул, что он мог бы убить Дональда Трампа

Голливудский актер Джонни Депп, который сейчас переживает нелучший период в жизни, несколько неоднозначно пошутил про покушение на президента США Дональда Трампа, когда общался со зрителями фестиваля «Гластонбери» в Великобритании.

Как пишет The Hollywood Reporter, Депп спросил, можно ли привести к нему Трампа. «Мне кажется, ему нужна помощь. Когда в прошлый раз актер совершал покушение на президента?» - спросил он, намекая на убийство президента США Авраама Линкольна, совершенное в 1865 году актером Джоном Уилксом Бутом во время спектакля «Наш американский кузен».

Зрители продемонстрировали неоднозначную реакцию в ответ на предложение. Это заставило Деппа поправиться, и

он уточнил, что «он не актер» и просто «лжет ради заработка».

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В феврале прошлого года Депп сыграл «абсолютно чокнутого» Трампа в комедийной короткометражке «Искусство заключать сделки». Актер работал над ролью самоуверенного политика втайне. Премьера картины состоялась после того, как Трамп со значительным отрывом от других республиканцев победил на первичных выборах в штате Нью-Йорк.

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