Знакомство Ивана Краско с мамой молодой супруги обернулось крупной ссорой

 

Фото: скриншот видео

На днях 86-летний Иван Краско и его 26-летняя супруга Наталья Шевель стали героями программы «Прямой эфир». В студии Бориса Корчевникова актер встретился с биологической матерью своей жены, которую журналисты разыскали два года назад. Высказывания женщины о неравном браке народного артиста и молодой девушки вывели Ивана из себя.

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После свадьбы Натальи Шевель и Ивана Краско очень многие осуждали эту пару, называя неприемлемой 60-летнюю разницу в возрасте.

Как выяснилось на днях, биологическая мать девушки, бросившая ее в детстве, также не в восторге от этого неравного брака.

На вопрос ведущего о том, как она относится к своему зятю, Марина Журавлева ответила: «Это, конечно, выбор Наташи и ее сердца… Но я против, против такого».

Иван моментально вспылил из-за слов своей тещи. «И мы будем слушать эту женщину?! Меня возмущает эта провокация! Я уйду отсюда», — грозно заявил актер.

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Наталья пыталась остановить супруга, но Краско, махнув рукой, покинул студию и довольно долго не возвращался.

Сама Шевель тоже явно находилась на грани срыва и едва могла сдерживать эмоции, слушая историю своей биологической матери.

Было видно, что в любой момент Наталья может заплакать.

Полный выпуск программы "Прямой эфир":

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