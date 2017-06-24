Как живет сестра Наташи Королевой: СМИ рассказали подробности трагической судьбы

 

Фото: Скриншот с видео

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Порывай была востребованной певицей. На ее выступления легко собирались целые стадионы. Однако вскоре артистка, выступавшая под псевдонимом Руся, пропала.

Ирина добровольно попрощалась со сценой в 1999 году. Тогда умер ее сын Владимир. Мальчик, которого артистка родила от своего мужа Константина Осауленко, страдал ДЦП, передают Dni. Прогнозы врачей с самого начала были неутешительными: функции нарушены, с возрастом органы могут отказать.

Родители боролись за жизнь мальчика. Но болезнь оказалась сильнее. Владимир умер на 12-м году жизни, передает «Телепрограмма». После этого Ирина в течение пяти лет не осмеливалась завести второго ребенка. Но все же взяла себя в руки и родила сына. Малыш, которого назвали Матвей, на свет появился здоровым и крепким.

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В 2006 году у Порывай появился еще один ребенок – дочь София. Семья жила спокойно и вполне счастливо, но в четыре года у Матвея диагностировали аутизм.

«Каждый день – это новые проблемы. Но наверное, такие дети даны для того, чтобы нас изменить. Проходя через трудности, мы меняемся к лучшему», – пояснил супруг Ирины. Звездная тетя Наташа Королева помогает мальчику бороться. Она оплачивает дорогостоящее лечение, и надеется, что жизнь Ирины сможет наконец-то наладиться.

Ведь когда-то Порывай помогла Королевой. Ирина завоевала славу и любовь поклонников раньше, чем ее младшая сестра. Руся давала концерты не только в России, она пела в Канаде и США. В какой-то момент девушки решили отправиться на гастроли вместе, представив публике программу «Две сестры».

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