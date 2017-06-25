СМИ сообщили неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

 

Фото: TASS/Scanpix

Младший брат ушедшего из жизни известного российского актера Алексея Баталова рассказал о личной жизни артиста. По словам Михаила Ардова, его брат умер в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра. После смерти он завещал все свое имущество младшей дочери Марии. Согласно последней воле Алексея Баталова, ей достанется трехкомнатная квартира в доме на набережной стоимостью от 80 млн рублей (примерно 1,2 млн евро), а также дача в ДСК «Мичуринец».

49-летняя дочь Баталова живет с диагнозом ДЦП и не может обходиться без чьей-либо помощи: ее необходимо умывать, одевать и кормить. Как указал актер в своем завещании,

ухаживать за Марией должна старшая дочь актера от первого брака, причем ей достанутся квартира и дача Баталова после смерти сестры.

Надежде сейчас 62 года. Как рассказала актриса Наталья Дрожжина, у женщин сложились хорошие отношения: сестры встречались на праздниках, а старшая приглашала младшую на свои дни рождения.

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«Она всегда приглашала Надю. Надя приходила с цветами, с подарками. Я видела, как ее Алексей Владимирович обнимал, целовал», — рассказала Наталья Дрожжина, отметив, что завещание Баталова ни у кого не вызвало возмущения.

«Сейчас наследница Маша, потом будет Надежда. И никто не против этого», — отметила Дрожжина в программе «Ты не поверишь».

Ранее в СМИ поступала информация о том, что

у Алексея Баталова были сложные отношения со старшей дочерью Надеждой, причем он якобы даже прогонял ее из больницы, когда та приходила его навестить.

Звезду фильма «Москва слезам не верит» неоднократно обвиняли в том, что он бросил свою первую семью, однако брат Баталова развеял эти слухи.

«Первая жена сама от него ушла. Мама ему моя сказала об этом, и он сидел и плакал», — рассказал Ардов.

Не стало Алексея Баталова:

Напомним, Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет под утро 15 июня 2017 года. Сам актер в оставленном им завещании попросил похоронить его на Преображенском кладбище, где покоятся его родители.

"Пусть говорят":

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