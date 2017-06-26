Пригожин обвинил украинские власти в вымогательстве 1 млн долларов

Иосиф Пригожин
 

Иосиф Пригожин. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российский продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что украинские власти вымогали у него взятку в размере 1 млн долларов.

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В эфире программы «Пресс-конференция со Стасом Натанзоном» Пригожин рассказал, что ему звонили из Киева и просили миллион долларов за то, чтобы его имя не вошло в так называемый черный список, передают «Вести.Ру».

«Если бы мы заплатили некоей группе людей деньги, мы бы ни под какие санкции не попали. Потому что для них это бизнес. Миллион долларов просили», - утверждает продюсер.

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Напомним, в 2015 году Иосиф Пригожин был включен украинским правительством в перечень лиц, создающих «угрозу национальной безопасности». Впоследствии продюсер и его супруга, певица Валерия, публично отказались от своих подписей под заявлением в поддержку присоединения Крыма к России.

После попадания в киевский черный список Валерия не отказывалась от своей поддержки итогов референдума в Крыму, однако посчитала, что «даже повода малейшего не было» для запрета ей въезда на Украину.

«Просто сфабриковали дело о «враге народа«. Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины.

То, что я поддержала референдум в Крыму... Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, - ради бога, тогда мне точно с ними не по пути. Когда другая власть придет, тогда и будем разговаривать», - пояснила она.

Ее муж Иосиф Пригожин выражал свои политические взгляды более экспрессивно. Прошлым летом он обозвал российских артистов, принявших участие в фестивале Kubana в Латвии, куда ему и Валерии запрещен въезд, «жопошниками». «Продажные, по-другому назвать нельзя. Я их не осуждаю, я не знаю мотивы, по которым они туда пошли. Но они делают все, чтобы нас дискредитировать как нацию российскую и назло пойти туда. Мы от многих дистанцировались, мы не хотим в принципе приближаться к этим людям. Народ сплотился вокруг президента, а все остальные - жопошники просто. Я готов им в личной беседе высказать свою точку зрения», - заявил он. Однако после того, как продюсер был послан «в одно место» певцом Львом Лещенко, который стал хедлайнером фестиваля, он принес свои извинения и заверил, что перепутал мероприятия.


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