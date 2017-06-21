Танец Бритни Спирс на пляже стал хитом Сети

Бритни Спирс
 

Бритни Спирс. Фото: AP/ScanPix

Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс стало хитом Instagram. За несколько дней ролик успел набрать более 1,5 миллиона просмотров Интернет-пользователей.

Еще по этой теме

В видео певица показана во время отдыха на одном из пляжей Таиланда вместе со своими детьми.

Видео:

Having such an incredible time in Thailand!!!! Excited to perform in Bangkok this weekend!

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on

Реклама
Бритни Спирс показала фигуру на Гавайских островах

Фото: Бритни Спирс показала фигуру на Гавайских островах0

Еще по этой теме
Фото обнаженной Бритни Спирс «взорвало» Instagram

Фото обнаженной Бритни Спирс «взорвало» Instagram

Видео: Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини

Видео: Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Определен самый доступный продукт для здоровья и долголетия Wo&Men

Определен самый доступный продукт для здоровья и долголетия

Редкий кадр: Мила Кунис появилась в обществе с дочерью Wo&Men

Редкий кадр: Мила Кунис появилась в обществе с дочерью

Хакеры взломали сайты правительства США в поддержку ИГИЛ Hi-Tech

Хакеры взломали сайты правительства США в поддержку ИГИЛ

Найдены пригодные для жизни экзолуны Hi-Tech

Найдены пригодные для жизни экзолуны

Видземе: Трагедия у мангала Новости

Видземе: Трагедия у мангала

Отдых

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 