Танец Бритни Спирс на пляже стал хитом Сети

Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс стало хитом Instagram. За несколько дней ролик успел набрать более 1,5 миллиона просмотров Интернет-пользователей.
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В видео певица показана во время отдыха на одном из пляжей Таиланда вместе со своими детьми.
Видео: