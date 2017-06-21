Танец Бритни Спирс на пляже стал хитом Сети

Видео с импровизированным танцем Бритни Спирс стало хитом Instagram. За несколько дней ролик успел набрать более 1,5 миллиона просмотров Интернет-пользователей.

В видео певица показана во время отдыха на одном из пляжей Таиланда вместе со своими детьми.

Видео:

Having such an incredible time in Thailand!!!! Excited to perform in Bangkok this weekend! A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jun 21, 2017 at 8:36am PDT

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