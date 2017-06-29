Это она? Звезда нулевых Нелли Фуртадо сразила изменившейся фигурой

 

Фото: Splash/Vida Press

 

Эмоциональная канадская поп-певица Нелли Фуртадо, известная всему миру по хитам I'm Like A Bird, Give It To Me, Promiscuous и совместному творчеству с Timbaland и Джастином Тимберлейком, в середине нулевых по праву считалась одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса. Однако в последнее время о 38-летней певице почти не говорят, а если в СМИ и появляется какая-либо информация о ней, то касается она не творчества артистки, а ее новых - уж очень увеличившихся - форм. Поклонники не узнают свою любимицу!

После нескольких ярких хитов Нелли Фуртадо пропала из виду, и почти 10 лет о ней ничего не было слышно.

Последние несколько лет она была редкой гостьей на светских мероприятиях, появляясь на публике лишь по особым случаям, а песни вообще не записывала.

В апреле в эфире шоу Loose Women on Wednesday Нелли заявила о разрыве с мужем, кубинским звукорежиссером Демасио Кастелльном, с которым они прожили восемь лет и, собственно, ради которого, она и оставила в свое время сцену и посвятила себя семье.

Однако не так давно Нелли решила вернуться в шоу-бизнес. Она не только выпустила новый альбом, но и отправилась с ним в гастрольный тур.

Реклама

Только теперь Фуртадо совсем другая - по крайней мере внешне. Быть может, после развода с мужем или еще по какой-то причине, но певица сильно набрала вес, а еще - коротко подстриглась. При этом

новые песни Нелли очень позитивные, и сценические наряды она выбирает под стать им, совершенно не стесняясь подчеркивать свои с некоторых пор чересчур пышные формы.

Так, например, для недавнего концерта в Нью-Йорке в поддержку ЛГБТ-сообщества Фуртадо выбрала пудровый комбинезон с глубоким декольте, декорированный блестящими звездами.

На фестивале Pride Island (25 июня 2017 г.)На фестивале Pride Island (25 июня 2017 г.). Фото: Splash/Vida Press

И моментально нарвалась на жесточайшую критику пользователей Сети, которые просто не узнали в располневшей поп-диве когда-то пусть и не модель, но вполне подтянутую и изящную девушку.

«Странно, что могло произойти с ней»,

«Мамма миа, что с ней случилось? Это как надо себя запустить», «Ну поправилась, ладно, но зачем еще таким нарядом усугублять положение?», «Не узнать»,

- недоумевают подписчики.

Впрочем, преданных поклонников певицы совершенно не смущают перемены в ее внешности. Они не только не устают писать ей полные любви и поддержки слова, но и с нетерпением ждут в каждом городе гастрольного тура и активно раскупают новый альбом своей любимицы.

Фото: Splash/Vida Press

И мы, пожалуй, присоединимся к этой братии, поскольку поет Фуртадо по-прежнему великолепно, прекрасно двигается на сцене, заводя публику, как и 10 лет назад, если не круче, и

в обычной жизни, кстати, выбирает очень элегантные наряды, скрывающие все недостатки ее изменившейся фигуры.

Может, просто поработать над сценическим образом, чтобы не гневить лишний раз недоброжелателей? А так - браво, Нелли, с возвращением!

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

12 апреля 2017 г.12 апреля 2017 г.. Фото: Mirrorpix/Vida Press

11 апреля 2017 г.11 апреля 2017 г.. Фото: Splash/Vida Press

В Нью-Йорке (27 января 2017 г.)В Нью-Йорке (27 января 2017 г.). Фото: Rex Features/Vida Press

Такой поклонники помнят Нелли Фуртадо (2009 г.)Такой поклонники помнят Нелли Фуртадо (2009 г.). Фото: REUTERS/ScanPix

Еще по этой теме
Пляжное фото располневшей звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк шокировало фанатов

Пляжное фото располневшей звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк шокировало фанатов

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Не узнать! Нелли Фуртадо кардинально изменилась

Не узнать! Нелли Фуртадо кардинально изменилась


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером Wo&Men

Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером

Британец раскрутил самый большой в мире спиннер Hi-Tech

Британец раскрутил самый большой в мире спиннер

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир Wo&Men

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек Hi-Tech

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

BBC: в Луганской области попал в плен российский контрактник Новости

BBC: в Луганской области попал в плен российский контрактник

Певцы

Интересно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IS SPECIĀLISTS/-E
IS SPECIĀLISTS/-E
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 