Это она? Звезда нулевых Нелли Фуртадо сразила изменившейся фигурой

Фото: Splash/Vida Press

Эмоциональная канадская поп-певица Нелли Фуртадо, известная всему миру по хитам I'm Like A Bird, Give It To Me, Promiscuous и совместному творчеству с Timbaland и Джастином Тимберлейком, в середине нулевых по праву считалась одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса. Однако в последнее время о 38-летней певице почти не говорят, а если в СМИ и появляется какая-либо информация о ней, то касается она не творчества артистки, а ее новых - уж очень увеличившихся - форм. Поклонники не узнают свою любимицу!