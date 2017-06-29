Это она? Звезда нулевых Нелли Фуртадо сразила изменившейся фигурой

Эмоциональная канадская поп-певица Нелли Фуртадо, известная всему миру по хитам I'm Like A Bird, Give It To Me, Promiscuous и совместному творчеству с Timbaland и Джастином Тимберлейком, в середине нулевых по праву считалась одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса. Однако в последнее время о 38-летней певице почти не говорят, а если в СМИ и появляется какая-либо информация о ней, то касается она не творчества артистки, а ее новых - уж очень увеличившихся - форм. Поклонники не узнают свою любимицу!

После нескольких ярких хитов Нелли Фуртадо пропала из виду, и почти 10 лет о ней ничего не было слышно.

Последние несколько лет она была редкой гостьей на светских мероприятиях, появляясь на публике лишь по особым случаям, а песни вообще не записывала.

В апреле в эфире шоу Loose Women on Wednesday Нелли заявила о разрыве с мужем, кубинским звукорежиссером Демасио Кастелльном, с которым они прожили восемь лет и, собственно, ради которого, она и оставила в свое время сцену и посвятила себя семье.

Однако не так давно Нелли решила вернуться в шоу-бизнес. Она не только выпустила новый альбом, но и отправилась с ним в гастрольный тур.

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Только теперь Фуртадо совсем другая - по крайней мере внешне. Быть может, после развода с мужем или еще по какой-то причине, но певица сильно набрала вес, а еще - коротко подстриглась. При этом

новые песни Нелли очень позитивные, и сценические наряды она выбирает под стать им, совершенно не стесняясь подчеркивать свои с некоторых пор чересчур пышные формы.

Так, например, для недавнего концерта в Нью-Йорке в поддержку ЛГБТ-сообщества Фуртадо выбрала пудровый комбинезон с глубоким декольте, декорированный блестящими звездами.

На фестивале Pride Island (25 июня 2017 г.). Фото: Splash/Vida Press

И моментально нарвалась на жесточайшую критику пользователей Сети, которые просто не узнали в располневшей поп-диве когда-то пусть и не модель, но вполне подтянутую и изящную девушку.

«Странно, что могло произойти с ней»,

«Мамма миа, что с ней случилось? Это как надо себя запустить», «Ну поправилась, ладно, но зачем еще таким нарядом усугублять положение?», «Не узнать»,

- недоумевают подписчики.

Впрочем, преданных поклонников певицы совершенно не смущают перемены в ее внешности. Они не только не устают писать ей полные любви и поддержки слова, но и с нетерпением ждут в каждом городе гастрольного тура и активно раскупают новый альбом своей любимицы.

Фото: Splash/Vida Press

И мы, пожалуй, присоединимся к этой братии, поскольку поет Фуртадо по-прежнему великолепно, прекрасно двигается на сцене, заводя публику, как и 10 лет назад, если не круче, и

в обычной жизни, кстати, выбирает очень элегантные наряды, скрывающие все недостатки ее изменившейся фигуры.

Может, просто поработать над сценическим образом, чтобы не гневить лишний раз недоброжелателей? А так - браво, Нелли, с возвращением!

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

12 апреля 2017 г.. Фото: Mirrorpix/Vida Press

11 апреля 2017 г.. Фото: Splash/Vida Press

В Нью-Йорке (27 января 2017 г.). Фото: Rex Features/Vida Press

Такой поклонники помнят Нелли Фуртадо (2009 г.). Фото: REUTERS/ScanPix

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