СМИ: Экс-«иванушка» Олег Яковлев был болен СПИДом

 

Фото: instagram.com/sashakutsevol

Профильные издания сообщили о том, что певец Олег Яковлев, который умер вчера, 29 июня, в возрасте 47 лет, был болен СПИДом. При этом они ссылаются на «компетентный источник».

Смерть бывшего солиста популярной российской группы «Иванушки International» Олега Яковлева шокировала многих – вероятно, лишь самые близкие люди знали о его проблемах со здоровьем. Что именно стало причиной столь раннего ухода из жизни, доподлинно неизвестно:

в прессе приводятся лишь слова гражданской жены музыканта на этот счет и не сообщается, каково официальное заключение врачей.

Известно, что певец попал в больницу в тяжелом состоянии, фактически в коме. Подруга Якволева рассказала, что у него были «тяжелые диагнозы» и болел исполнитель давно, но хотел лечиться дома. По информации сайта EG.RU, это было связано с тем, что у артиста был СПИД и он боялся огласки своей болезни в СМИ, что произошло бы, лечись он в больнице. Издание ссылается на компетентный источник.

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По словам инсайдера, проблемы с сердцем и с легкими, которые в итоге привели к смерти Олега Яковлева, были следствием имевшегося у него иммунодефицита. Напомним, что еще ранее, когда стало известно об экстренной госпитализации артиста,

его подруга сообщила о двустороннем воспалении легких с осложнениями, а также о том, что у музыканта «просто остановилось сердце».

Кроме того, в прессе было упомянуто о циррозе печени у Яковлева, который многие связали с его злоупотреблением алкоголем. Но если у музыканта действительно был СПИД, то цирроз, скорее всего, развился именно в связи с этим недугом. Отклонения в работе печени у таких больных отмечаются в большинстве случаев.

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