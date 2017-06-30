Нюша рассказала о предстоящей свадьбе

Гостьей специального эфира онлайн-шоу «ОК на связи!» стала Нюша. В прямом эфире артистка ответила на вопросы пользователей «Одноклассников» и приоткрыла завесу тайны вокруг грядущей свадьбы. Нюша вспомнила, как любимый сделал ей предложение, прокомментировала яркий девичник и поделилась своими планами на платья подружек невесты.

О предложении выйти замуж

Я сразу сказала «да». Точнее я сказала «конечно!». Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка была особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так всё устроил.

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О своем избраннике

Я просто считаю, что счастье любит тишину, поэтому не очень много рассказываю о личной жизни и наших отношениях. Чтобы сделать такой важный шаг, надо встретить того самого мужчину, и я его встретила.

О том, почему на девичнике ее называли Ниной

Я попросила девчонок своих на одной из вечеринок выглядеть оригинально, чтобы быть непохожей на себя. Я приобрела баклажановый парик, и девчонки изначально начали называть меня Ниной. Потом мы вызвали такси, таксист открыл дверь и спросил меня: «Нина?». Потом я открыла приложение такси и увидела, что зарегистрировалась там как Нина.

О подружках невесты

Бледно-брусничный или бледно-персиковый? Такой выбор стоял, когда я думала, во что же одеть подружек невесты на моей свадьбе. Я полным ходом готовлюсь к этому замечательному событию. И, конечно, очень важно, чтобы мои девчонки тоже были супер-пупер классные. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу, вплоть до того, что сама поехала выбирать ткань, пощупала ее, посмотрела на нее, чтобы всем она подходила. Девочки все разные, кто блондинка, кто брюнетка, кто светленькая, кто загорелая, и мне очень хотелось всем угодить, чтобы все были довольны.

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