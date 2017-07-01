В Москве похоронили Олега Яковлева из «Иванушек International»

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

1 июля 2017 года в Москве прошла церемония прощания с ушедшим из жизни экс-солистом группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым.

В Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым, 29 июля скончавшимся в возрасте 47 лет.

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище в столице. Проводить артиста в последний путь пришли его друзья и коллеги.

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Одними из первых на церемонию приехали бывшие партнеры Яковлева по группе «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Проститься с певцом приехала и певица Екатерина Чупринина (Катя Лель), сообщает РИА Новости.

«У нас были очень теплые отношения. Он был невероятно талантливым человеком, с потрясающим тембром голоса. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя.

Олежка был настоящим певцом, творческим человеком, который ради этого жил», - сказала певица.

«Олег вообще никогда не жаловался. Раньше, давным-давно, мы часто общались и вели задушевные беседы, мы делились с ним мечтами, мыслями о семье, о детях», – рассказала экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, которая также пришла на церемонию прощания.

Как ранее сообщалось, музыкант скончался утром 29 июня на 48-м году жизни в одной из московских больниц. Ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких. Медики подключили певца к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло. Солист популярной группы умер от остановки сердца.

Также одна из версий причины смерти Олега Яковлева - цирроз печени, который который и спровоцировал отек легких.

Согласно воле умершего, его тело кремируют.

Олег Яковлев был участником группы «Иванушки International» с 1998 года, заменив Игоря Сорина. Его первым хитом в составе коллектива стал «Тополиный пух». В 2013 году музыкант объявил о начале сольной карьеры, за время которой снял шесть клипов.

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