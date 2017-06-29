Коллега Олега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях жил музыкант

Андрей Григорьев-Аполлонов, коллега скончавшегося Олега Яковлева, побывал в квартире артиста и заснял на видео жилище бывшего солиста группы «Иванушки International».

Коллега музыканта по коллективу Андрей Григорьев-Аполлонов до сих пор не может поверить в произошедшее. Днем певец оставил трогательный пост на странице в социальной сети.

«Лети, снегирек, твой голос и песни в нашем сердце навсегда», - писал Андрей.

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Как сообщает starhit.ru, вечером Григорьев-Аполлонов посетил квартиру ушедшего из жизни друга. В видеоролике, которым он поделился с поклонниками, можно рассмотреть, в каких условиях жил музыкант. Стены комнаты украшают картины, иконы, а на подоконнике стоит фотография. Дизайн жилища выполнен в коричневых тонах. Как отметил Андрей, это все, что осталось от Олега, помимо музыки. Окна квартиры выходят на оживленную набережную Москвы-реки.

«Весь вечер провел сегодня у Олежки дома. Такое впечатление, что Олег сейчас вернется со съемок, а мы его ждем. Земля тополиным пухом ему», - написал Андрей.

Видео

Весь вечер провёл сегодня у Олежки дома- такое впечатление,что Олег сейчас вернётся со съёмок,а мы его ждём... земля тополиным пухом ему... A post shared by Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) on Jun 29, 2017 at 1:54pm PDT

Как уже сообщал Русский TVNET, Олегг Яковлев скончался утром 29 июня на 48-м году жизни в одной из московских больниц. Ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких. Медики подключили певца к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло. Солист популярной группы умер от остановки сердца.

Также одна из версий причины смерти Олега Яковлева - цирроз печени, который который и спровоцировал отек легких.

В воскресентье, 1 июля, в Москве прошла церемония прощания с ушедшим из жизни экс-солистом группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым.

Видео

Олег Яковлев был участником группы «Иванушки International» с 1998 года, заменив Игоря Сорина. Его первым хитом в составе коллектива стал «Тополиный пух». В 2013 году музыкант объявил о начале сольной карьеры, за время которой снял шесть клипов.

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