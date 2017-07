Коллега Олега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях жил музыкант

Весь вечер провёл сегодня у Олежки дома- такое впечатление,что Олег сейчас вернётся со съёмок,а мы его ждём... земля тополиным пухом ему...

A post shared by Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) on Jun 29, 2017 at 1:54pm PDT