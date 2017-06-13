Максим Галкин в соцсетях «слезно» жалуется на латвийское лето

 

Фото: скриншот видео

Известный российский юморист Максим Галкин поделился в соцсетях очередным видео из Латвии.

Перед этим Галкин в соцсетях уже делился фото и видео о своем отдыхе вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Юрмале.

На этот раз на фоне песни он шутит о дождливом латвийском лете и сожалеет о том, что оно было таким коротким и уже кончилось.

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Видео

В предыдущий раз артист опубликовал видео, как он вместе с детьми едет на автомобиле, параллельно обучая их правильно выговаривать звук «р». В числе прочих слов с этим звуком, Галкин учит Гарри и Лизу выговаривать слово «Рига».

Видео

Напомним, недавно Максим Галкин буквально взорвал Инстаграм, опубликовав смелое фото Аллы Пугачевой, загорающей в купальнике. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце.

Видео

Спустя некоторое время шоумен показал, как звездная семья гуляет по пляжу Юрмалы, ничуть не стесняясь излишнего внимания.

Видео


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