Максим Галкин в соцсетях «слезно» жалуется на латвийское лето

Известный российский юморист Максим Галкин поделился в соцсетях очередным видео из Латвии.

Перед этим Галкин в соцсетях уже делился фото и видео о своем отдыхе вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Юрмале.

На этот раз на фоне песни он шутит о дождливом латвийском лете и сожалеет о том, что оно было таким коротким и уже кончилось.

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Видео

Вот и лето прошло?! 😱 Вам в ленту актуальный клип на скорую руку 😁 #вотилетопрошло #посленасхотьпотом #максимгалкин #софияротару #матецкий #тарковский A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 30, 2017 at 9:36am PDT

В предыдущий раз артист опубликовал видео, как он вместе с детьми едет на автомобиле, параллельно обучая их правильно выговаривать звук «р». В числе прочих слов с этим звуком, Галкин учит Гарри и Лизу выговаривать слово «Рига».

Видео

Уроки правильной речи 🤓🗣🙋🏻‍♂️🤷🏻‍♂️👨‍👩‍👧‍👦 #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 13, 2017 at 4:52am PDT

Напомним, недавно Максим Галкин буквально взорвал Инстаграм, опубликовав смелое фото Аллы Пугачевой, загорающей в купальнике. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце.

Видео

Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют 🤷🏻‍♂️ #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Спустя некоторое время шоумен показал, как звездная семья гуляет по пляжу Юрмалы, ничуть не стесняясь излишнего внимания.

Видео