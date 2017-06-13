Максим Галкин в соцсетях «слезно» жалуется на латвийское лето

Известный российский юморист Максим Галкин поделился в соцсетях очередным видео из Латвии.
Перед этим Галкин в соцсетях уже делился фото и видео о своем отдыхе вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Юрмале.
На этот раз на фоне песни он шутит о дождливом латвийском лете и сожалеет о том, что оно было таким коротким и уже кончилось.
Видео
В предыдущий раз артист опубликовал видео, как он вместе с детьми едет на автомобиле, параллельно обучая их правильно выговаривать звук «р». В числе прочих слов с этим звуком, Галкин учит Гарри и Лизу выговаривать слово «Рига».
Видео
Напомним, недавно Максим Галкин буквально взорвал Инстаграм, опубликовав смелое фото Аллы Пугачевой, загорающей в купальнике. Так как прибалтийская погода теплом не балует, певица, как и большинство латвийцев, пользуется любой возможностью погреться на солнце.
Видео
Спустя некоторое время шоумен показал, как звездная семья гуляет по пляжу Юрмалы, ничуть не стесняясь излишнего внимания.
Видео