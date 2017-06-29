Дане Борисовой ограничили общение с дочерью: всего час в день

Известная телеведущая Дана Борисова уже третий месяц вполне успешно ведет борьбу с наркозависимостью. Она посещает курсы групповой терапии, а также работает над книгой о своей зависимости. Однако пока ей не удается общаться с дочерью так часто, как звезда того хотела бы.

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По информации СМИ, после того, как Дана Борисова отправилась на реабилитацию в Таиланд, в Сети появились слухи о попытках ее бывшего возлюбленного Максима Аксенова лишить блондинку родительских прав. Спустя некоторое время Аксенов пояснил, что не планирует ничего подобного, однако пока, по чего мнению, дочери Даны Полине следует жить с ним, с ее родным отцом.

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Сама Дана рассказала в соцсетях, что ей ограничили время общения с дочерью.

«Разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки», - отметила она.

При этом знаменитость отметила, что старается держать себя в руках и сильно не расстраиваться по этому поводу.

«По крайней мере я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю что сейчас со мной было», - добавила она.

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