Дане Борисовой ограничили общение с дочерью: всего час в день

Очень нравится, что последние две недели каждую группу начали с озвучивания чувств. С новым психологом прорабатываем свои чувства и их коррекцию. Вообще, болезнь наркомании это болезнь замороженных чувств. Я "оттаяла" за два последних месяца, научилась правильно определять свои эмоции и справляться со своими чувствами без помощи "третьих" средств. В данную минуту, когда пишу эти строки испытывать грусть, печаль и некоторую отрешенность, потому что только что разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и своё и Полинки🍀🍀🍀 По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах ! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю что сейчас со мной было. Обсудила все это на группе и получила поддержку. Всем спасибо, ваша Дана! @nikita_lushnikov @malakhov007 @1tv #Возвращение #Будущее #НовыйПроект #Восстановление #верювсебя

A post shared by Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Jun 29, 2017 at 8:09am PDT