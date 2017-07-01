Сергей Шнуров объяснил, почему гордится своей 24-летней дочерью

На днях 44-летний Сергей Шнуров, обычно не склонный к сентиментальности, впервые за долгое время опубликовал в Инстаграме фото своей повзрослевшей и похорошевшей дочери Серафимы. В посте под ним артист в шуточной форме признался, что любит свою наследницу, даже несмотря на ее вредные привычки.

1 июля Сергей Шнуров посвятил своей 24-летней дочери целый пост в Инстаграме. Лидер группировки «Ленинград» выложил черно-белый снимок Серафимы, а в подписи к нему в свойственной себе манере признался наследнице в любви.

«Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — написал Шнуров.

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Моя дочь Серафима пьёт, курит и матерится. Горжусь. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 1 2017 в 6:31 PDT

Большинство подписчиков оценили юмор Сергея, а также принялись делать многочисленные комплименты похорошевшей за последнее время Серафиме.

«Прекрасное дитя! Красавица!!!», «Очень симпатичная :) Сергей, вы постарались)», «Дочка красавица!!!», «Очаровательная девушка», «У Вас красивая дочь», «Красивая и нежная», «Какая красивая! И имя еще такое... редкое, святое», — выразили фолловеры свое восхищение.

Многие, к слову, так и не поняли, пошутил Шнуров или нет, и принялись осуждать его за поощрение вредных привычек дочери.

На негатив Сергей решил не отвечать, тем самым только подкрепив интерес подписчиков к этой теме.











































































































Aizvērt Концерт группировки "Ленинград" в "Арене Рига" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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