54-летний Квентин Тарантино собирается впервые жениться

Квентин Тарантино и Даниэла Пик
 

Квентин Тарантино и Даниэла Пик. Фото: REUTERS/ScanPix

По сообщениям западных источников, Квентин Тарантино впервые решился связать себя узами брака. Избранницей прославленного 54-летнего режиссера стала 33-летняя Даниэла Пик. Обладатель нескольких «Оскаров» сделал предложение возлюбленной в романтической обстановке в Лос-Анджелесе.

Еще недавно в зарубежных СМИ активно обсуждали прошедшую свадьбу Шона Бина, который после четырех неудачных браков обещал больше никогда не жениться, но все же не сдержал свое слово. А теперь его примеру последовал и Квентин Тарантино, который также не собирался связывать себя узами брака.

По словам режиссера, он полностью посвящает себя кинематографу, поэтому у него нет времени на семью.

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«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив», —

говорил тогда в интервью Квентин.

Однако на днях он все же сделал предложение своей возлюбленной Даниэле Пик. Израильская певица подтвердила, что теперь находится в статусе невесты: «Да, это правда. Мы оба очень счастливы и взволнованы».

Отец Даниэлы, по информации журналистов, очень доволен выбором дочери. Пока Пик предпочитает не раскрывать дату свадьбы и не делится подробностями предстоящего торжества.

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