Экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев предрек свою смерть

Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю - прощальное.... Пунктуация автора сохранена. *** Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня? Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай! 28.12.2016 #олегяковлев

