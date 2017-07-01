Экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев предрек свою смерть

Олег Яковлев
 

Олег Яковлев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Незадолго до смерти экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев записал новую песню и планировал снять на нее клип. Об этом «СтарХит» рассказала гражданская супруга артиста Александра Куцевол. По ее словам, Олег написал «грустную композицию, песню-прощание «Не плачь«».

«У нас было много планов. Недавно Олег написал грустную композицию, песню-прощание «Не плачь». Мы хотели снимать клип, делать презентацию. Я осуществлю задуманное в память о нем. Кроме того, Олег мечтал стать режиссером мультика – встречался несколько недель назад с Александром Коттом, обсуждал концепцию, идею», - сказала Куцевол.

Также это стихи она опубликовала на страничке в Instagram Яковлева.

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"Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю - прощальное.... Пунктуация автора сохранена.
***
Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня?
Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай!", - гласят строки песни.

Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю - прощальное.... Пунктуация автора сохранена. *** Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня? Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай! 28.12.2016 #олегяковлев

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Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня в реанимации. Он попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. По словам Александры Куцевол, певец умер в результате остановки сердца.

1 июля состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище.

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