ФОТО: Мария Максакова пришла на встречу с министром в «голом» платье

Не прошло и недели, как мы обсуждали появление Марии Максаковой в провокационном наряде на пресс-конференции в Киеве, как она вновь дала повод обратить пристальное внимание на свой look. На встрече с министром культуры Украины оперная певица появилась в платье, которое многие интернет-пользователи посчитали слишком смелым.

После смерти супруга Дениса Вороненкова Мария Максакова начала новую жизнь, кардинально сменив не только прическу, но и гардероб.

Место брючных костюмов и узких юбок с жакетами заняли довольно смелые платья-футляры, подчеркивающие сильно похудевшую фигуру знаменитости.

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На встречу с министром культуры Украины, которая состоялась в Киеве 1 июля, Мария пришла в коротком обтягивающем платье. Принт изделия, напоминающий перфорацию, создал «голый» эффект.

Комментарии интернет-пользователей последовали незамедлительно. По мнению некоторых из них, Максакова оделась так, будто шла не на деловую встречу, а на свидание. А что скажете вы?







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