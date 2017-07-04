Ненависть по-голливудски: почему Анджелина Джоли и Шарлиз Терон объявили друг другу войну

 

Фото: REUTERS/ScanPix

Западные СМИ взбудоражены. Назревает конфликт, которого в Голливуде не случалось давно. Причем он грозит разделить всю «фабрику грез» на два противоборствующих лагеря. Предводительницами в каждом станут две настоящие королевы — красавицы, умницы, (!) ровесницы. А еще одинокие матери, использующие достаточно оригинальные воспитательные методы. Вы уже наверняка догадались, что речь об Анджелине Джоли и Шарлиз Терон. Что они не поделили, чем грозят друг другу и продюсерам, перед чем не остановятся в попытках одержать верх в роковой схватке? Woman.ru разбирается в деталях самой хищной и прекрасной вражды в Голливуде.

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Коротко о главном. По утверждениям знающих людей, в настоящее время 42-летняя Анджелина Джоли намеренно задерживает свой ответ на предложение продюсеров «Невесты Франкенштейна» сняться в этом многообещающем проекте.

На самом деле Энджи давно все обдумала и решила, однако специально держит всю команду в подвешенном состоянии только потому, что ролью интересуется еще одна известная актриса — 41-летняя Шарлиз Терон.

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Своим поведением бывшая супруга Брэда Питта хочет заставить Терон понервничать и тем самым спутать ей все карты.

На самом деле Джоли и не собиралась сниматься в фильме, однако чего не сделаешь, чтобы насолить актрисе, с которой уже много лет тебя связывает весьма оригинальная «дружба», по сравнению с которой иная вражда покажется детским утренником.

К слову о женской дружбе.

С ней в Голливуде всегда было напряженно. Актрисы то и дело норовят увести друг у друга если не роль, то мужа, или стилиста, или PR-агента.

Главное — красиво щелкнуть по носу ту, которая сильно раздражает своим талантом или внешностью. До поры до времени поклонникам казалось, что Анджелина Джоли и Шарлиз Терон слишком величественны для таких пакостей и до подобного поведения не опустятся.

Знаменитости никогда не снимались вместе, не фотографировались в обнимку на красных дорожках, не делили ни бойфрендов, ни кутюрных платьев.

Принято было считать, что звезды относятся друг к другу с прохладным уважением, признавая обоюдные заслуги перед мировым кинематографом. Однако инсайдеры только недавно и достаточно робко начали поговаривать, что на самом деле Энджи и Шарлиз вот уже 15 лет испытывают друг к другу пусть и не публичную, но жгучую взаимную ненависть.

Анджелина Джоли в Греции встретилась с беженцами

Фото: Анджелина Джоли в Греции встретилась с беженцами1

Более того, дивы до недавнего времени не оставляли попыток изящно и незаметно портить друг другу жизнь. Однако сейчас настал переломный момент, и каждая готова ринуться из окопов в наступление: пленных брать никто не намерен.

На первый взгляд, у Анджелины и Шарлиз много общего — приемные дети, долгие браки, «Оскары», в конце концов. Однако есть и существенные различия, не позволяющие им наконец «зарыть топор войны» и общаться хотя бы цивилизованно, если не тепло и по-дружески.

Кстати, нам эта напряженная ситуация очень напомнила драматичную историю неприязни двух актрис Золотого века Голливуда Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, показанную в недавно вышедшем в США сериале «Вражда».

Так в чем же суть современной «Вражды» Анджелины Джоли и Шарлиз Терон? Давайте разберемся.

«Она чуть не увела у меня мужа!»

Анджелина и Шарлиз познакомились в 2002 году, когда брюнетка навещала тогдашнего супруга Билли Боба Торнтона на съемках фильма «Проснувшись в Рино», в котором играла также и Терон.

Всегда отличавшаяся подозрительностью Джоли сразу заметила, как ее муж поглядывает на светловолосую хохотушку — Шарлиз действительно казалась полной противоположностью угрюмой и исхудавшей Энджи, которая в тот период как раз пыталась перебороть очередную депрессию.

Разумеется, Анджелина не могла не приревновать Билли к коллеге. Как выяснилось позже, мысли Шарлиз были заняты совсем другим мужчиной — до съемок в вышеупомянутой комедии и знакомства с Билли Бобом она работала над картиной «24» вместе со Стюартом Таунсендом, с которым чуть позже начала встречаться. Но откуда же было Анджелине об этом знать?

Друзья Джоли рассказывали популярным таблоидам, что неважное психологическое состояние звезды наложилось на неоднозначные впечатления от встречи с Терон (любопытно, что Анджелина была склонна винить во флирте своего супруга с молодой актрисой вовсе не его, а Шарлиз), она просто себя накрутила и с тех самых пор невзлюбила красавицу-блондинку.

По словам приятелей Терон в том же интервью, белокурая бестия не то чтобы расстроилась, хотя ей были неприятны необоснованные обвинения Анджелины и соответствующие слухи, ходившие во все растущем кругу их общих друзей.

«Она меня копирует!»

Дети Несколькими годами позже Анджелина заглушила свою депрессию, снялась в суперуспешной второй части «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц», развелась с Билли Бобом Торнтоном и… впервые стала мамой.

Джоли решила усыновить маленького сироту из Камбоджи по имени Мэдокс. Затем, уже закрутив роман с Брэдом Питтом, она оформила опеку над еще двумя малышами — Захарой из Эфиопии и Паксом из Вьетнама.

Шарлиз тем временем словно жила параллельной жизнью, за которой Анджелина — благодаря верным друзьям-информаторам — имела возможность наблюдать.

Актриса Шарлиз Терон на прогулке с дочкой

Фото: Актриса Шарлиз Терон на прогулке с дочкой0

Она тоже рассталась с гражданским мужем (тем самым Стюартом Таунсендом), снялась в нескольких успешных экшн-фильмах (например, «Эон Флакс» — кстати, над ним блондинка поработала вместе с первым мужем Джоли, Джонни Ли Миллером, и Энджи не преминула поставить себе мысленную галочку на этот счет).

Но главное, она тоже усыновила темнокожего ребенка — сироту Джексона. Последний факт Джоли стерпеть не смогла.

По слухам, тогда она впервые позвонила Терон и озадачила ее неожиданными обвинениями в намеренном копировании, которое якобы Джоли возмущает. Тогда Шарлиз отшутилась, но поступать похожим образом почему-то не перестала.

Причем даже близкие не понимали, то ли Терон намеренно злила Джоли, то ли не отдавала себе в этом отчета. В прошлом году актриса удочерила еще и малышку по имени Август, а Джексон тем временем стал носить пышные юбки и платья, а также цветные афрокосички.

Вам это ничего не напоминает отдаленно? А если вспомнить оригинальные пристрастия старшей родной дочери Джоли (по имени Шайло) к откровенно мальчишеским стрижкам и одежде? Не говоря уже о требовании девочки называть ее Джоном, которое ее мама, кстати, полностью одобряет.

Обе актрисы совершенно спокойно относятся к этим странностям своих детей. Однако даже убежденные оптимисты не верят, что схожие взгляды на воспитание когда-то сблизят двух голливудских хищниц.

Роли и награды Анджелина Джоли и Шарлиз Терон постоянно меряются силами и опытом — не только в личной жизни и материнстве, но и в карьере.

Они не решаются открыто предъявить друг другу обвинения в плагиате (помимо того эмоционального всплеска Анджелины в упомянутом телефонном разговоре с Шарлиз), но в спорах с кинопродюсерами и все теми же общими друзьями пытаются доказать, что так или иначе снимаются в схожих проектах.

Достаточно вспомнить «Белоснежку и охотника» и «Малефисенту», «Лихорадку» и «Битву в Сиэтле», Лару Крофт в исполнении Джоли и Императрицу Фуриосу, которую сыграла Терон. Даже те роли, за которые актрисы в свое время получили по «Оскару» — зависимая и взбалмошная Лиса в «Прерванной жизни» (Джоли) и безжалостная, но ранимая Эйлин Уорнос в «Монстре» (Терон) — согласитесь, чем-то между собой похожи.

Так и получается, что Анджелина и Шарлиз на протяжении многих лет вставляют друг другу палки в колеса — при том что легко могли бы договориться и найти в огромном разнообразии ролей в Голливуде проекты себе по душе, не нервничая из-за мнимой или реальной схожести образов.

Стиль

Неизвестно, очередное ли это совпадение или новый виток конфликта между Джоли и Терон, но если для красных дорожек они выбирают вечерние платья разных модных Домов — Versace и Dior соответственно, —то в обычной жизни обе предпочитают вещи в подозрительно похожем стиле. И Анджелине, и Шарлиз очень идут классические блейзеры, брюки и легкие блузки, которые они носят и в пир, и в мир, предусмотрительно избегая драных джинсов и стоптанных кед.

Так или иначе, говорят, что мнительная Анджелина, которая по-прежнему внимательно следит за жизнью своей «соперницы», постоянно сравнивает образы Шарлиз и свои.

Друзья уже устали от ее бесконечных жалоб и возмущений.

«Недавно мы даже хотели устроить им «очную ставку» в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, чтобы они наконец поговорили с глазу на глаз и разрешили все свои противоречия, —

рассказал приятель Джоли в интервью американскому таблоиду The National Enquirer. — Но едва завидев вошедшую в зал Шарлиз, Энджи вскочила и чуть ли не бегом бросилась к запасному выходу, а потом еще долго не разговаривала с нами, потому что сильно обиделась».

Одержимость или безразличие? Тот же источник, близкий к Анджелине Джоли, добавил, что актриса считает Шарлиз одержимой ею во всех сферах жизни — от приемных детей и их воспитания до намеренного выбора ролей, с которыми у продюсеров ассоциируется Энджи.

Однако другой инсайдер выступил в защиту Терон, заявив, что на самом деле большинство проблем Джоли существуют лишь в ее голове. По его мнению, высказанному в интервью американскому журналу Heat, Шарлиз, хоть и испытывает сильное раздражение из-за своей испортившейся по вине Анджелины репутации среди друзей, со временем стала просто отмахиваться от тем, связанных с бывшей женой Брэда Питта.

У Терон хватает выдержки и внутренней силы пропускать мимо себя ядовитые выпады Энджи. И вот возникает ситуация с «Невестой Франкенштейна», на которую Шарлиз волей-неволей придется обратить внимание.

По слухам, Шарлиз, которой до смерти надоело странное поведение Энджи, готовит «тяжелую артиллерию» в их негласной войне друг против друга.

Чем же закончится дело — покажет время. А вы на чьей стороне?


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