«Я вчера заплакала»: Певице Бьянке запретили въезд на Украину

Всем ёу!.:( Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина).💛💙 Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык)🌈💋 и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Я ,как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души 🎼🎼🎼❤️❤️❤️для вашей души!!! Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике.. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!!❤🌻🎼 Я вчера заплакала 😔после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"💛💙🎼🌻❤ Я и мой ансамбль вас любим и очень ждём встречи с Украинскими Малятами!!!❤🎼🌈💋 Во имя соÿла РНБ и Хип-Хопа🖖🏻🎼❤ ë🎼🙌🏻🌻

