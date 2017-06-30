«Я вчера заплакала»: Певице Бьянке запретили въезд на Украину

 

Фото: instagram.com

31-летняя певица Бьянка больше не сможет давать концерты на Украине. Популярную музыкальную исполнительницу не пропустили через границу из-за ее выступления в Крыму.

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На днях популярная R’n’B-певица Бьянка написала в своем Инстаграме, что ее не пропустили на российско-украинской границе. Выяснилось, что девушка, как и множество ее коллег по цеху, попала в «черный список» украинских властей из-за своего недавнего концерта в Крыму.

Исполнительница рассказала, что после беседы с пограничниками она даже не смогла сдержать слез — так ей было обидно.

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«Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном языке

(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — поделилась Бьянка со своими фолловерами.

«Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию», — написала исполнительница в Инстаграме.

Всем ёу!.:( Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина).💛💙 Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык)🌈💋 и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Я ,как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души 🎼🎼🎼❤️❤️❤️для вашей души!!! Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике.. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!!❤🌻🎼 Я вчера заплакала 😔после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"💛💙🎼🌻❤ Я и мой ансамбль вас любим и очень ждём встречи с Украинскими Малятами!!!❤🎼🌈💋 Во имя соÿла РНБ и Хип-Хопа🖖🏻🎼❤ ë🎼🙌🏻🌻

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Бьянка — не первая певица, которой запретили въезд на Украину.

В этом году границу так и не смогли пересечь Лолита Милявская, Наташа Королева, а также многие другие российские и белорусские артисты.


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