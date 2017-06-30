«Я вчера заплакала»: Певице Бьянке запретили въезд на Украину

31-летняя певица Бьянка больше не сможет давать концерты на Украине. Популярную музыкальную исполнительницу не пропустили через границу из-за ее выступления в Крыму.

На днях популярная R’n’B-певица Бьянка написала в своем Инстаграме, что ее не пропустили на российско-украинской границе. Выяснилось, что девушка, как и множество ее коллег по цеху, попала в «черный список» украинских властей из-за своего недавнего концерта в Крыму.

Исполнительница рассказала, что после беседы с пограничниками она даже не смогла сдержать слез — так ей было обидно.

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«Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном языке

(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — поделилась Бьянка со своими фолловерами.

«Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию», — написала исполнительница в Инстаграме.

Бьянка — не первая певица, которой запретили въезд на Украину.

В этом году границу так и не смогли пересечь Лолита Милявская, Наташа Королева, а также многие другие российские и белорусские артисты.







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