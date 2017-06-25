33-летняя звезда Голливуда Стиви Райан обнаружена мертвой в своем доме

 

Фото: Reuters/Scanpix

Стиви Райан, высмеивавшая знаменитостей Голливуда, не вынесла критики своего творчества. «Вы можете быть самым талантливым человеком, но если выложите свои работы в Интернет, получите тонны ненависти», - писала 33-летняя артистка в инстаграм незадолго до смерти.

Пародистка Джастина Бибера, Леги Гаги, Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян и других звезд первой величины скончалась 1 июля, однако о смерти 33-летней артистки было объявлено с опозданием.

Сейчас полиция уже не сомневается – смерть звезды YouTube была не криминальной.

Представитель коронера округа Лос-Анджелес Эд Уинтер сообщил, что Райан умерла 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

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По версии стражей порядка, эмоциональное состояние Стиви Райан ухудшилось после смерти любимого дедушки, который был для нее как отец.

Пожилой мужчина скончался в больнице, и эта утрата выбила почву из-под ног творческой личности.

My dream man who I will only see in my dreams. I'll meet you in Percebo, soon. I love you my Papa.

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Несколько дней Райан горевала, но вместо поддержки в свой адрес получала лишь негатив от подписчиков. Это сломило ее совсем.

Для справки:
На YouTube-канал Стиви Райан подписано более 88 тысяч человек. Артистка была частым гостем американских ТВ-шоу и даже вела свою передачу - Stevie TV, на телеканале VH1.


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