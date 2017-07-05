Певица Азиза похудела на 10 килограммов из-за тяжелого недуга

Журналисты пообщались с 53-летней Азизой и разузнали, что нового случилось в ее жизни за последнее время. Оказалось, из-за постоянного стресса певица начала стремительно терять килограммы. Заслуженная артистка России призналась, что не может спать.

Впервые изменения во внешнем виды Азизы поклонники заметили во время программы «Сегодня вечером», где она появилась по случаю дня рождения Филиппа Киркорова. Тогда певица уклончиво отвечала на вопросы о своем состоянии, стараясь отшучиваться.

Однако недавно заслуженная артистка России все же призналась, что не представляет, как решить обрушившиеся на нее проблемы со здоровьем.

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«Я не хотела никого расстраивать и делиться своим настроением и проблемами. Здоровье после очередного жизненного стресса дало серьезный сбой. Чаша переполнилась и треснула.

Боль, страдания и отчаяние, которые накопились за всю мою нелегкую судьбу, потоком хлынули», — поделилась Азиза в беседе с журналистами портала Sobesednik.ru.

Выяснилось, что певица переживает трудные времена в отношениях со своим избранником Александром Бродолиным.

Бизнесмен предложил артистке выйти за него замуж еще пять лет назад, но они до сих пор не поженились из-за того, что не могут решить, где им жить. Однако и это, как оказалось, не главная проблема.

Азиза до сих пор не справилась со смертью своей матери, которая умерла 2 года назад.

«Ушел сон. Пропал аппетит. Я за три месяца похудела на десять килограммов. У меня сильнейшая хроническая усталость. Очень тяжело. Не знаю, чем все это закончится. Не знаю, лечится ли это.

Но я сегодня решила рассказать об этом. Тяжело оставаться один на один с такой бедой», — посетовала Азиза.

Певица попросила своих поклонников пожелать ей выздоровления и сил, чтобы вновь выходить на сцену.

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